На сайте «Народной премии НГС» появились шаблоны и макеты для участников (размещайте их в офисах или соцсетях)

Теперь участники «Народной премии НГС» — стоматологии, бары, салоны красоты, кофейни, жилые комплексы, банки и другие компании Новосибирска — смогут рассказать и подсказать своим клиентам, как номинировать их на звание лучшего бизнеса города. На специальном сайте премии опубликованы макеты — их можно распечатать и повесить в офисе или опубликовать в соцсетях с призывом проголосовать за вашу компанию (не забывайте про хештег #НароднаяПремияНГС). Скачать плакаты и картинки можно тут.

За несколько дней новосибирцы выдвинули несколько тысяч кандидатов на «Народную премию НГС» (поступило уже более 3400 голосов в 10 номинациях). Голоса принимаются до 30 апреля . Потом редакция сформирует шорт-лист из 10 компаний в каждой номинации — тех, которые чаще всего номинировали. И тут вы можете помочь себе: расскажите клиентам, друзьям, партнерам, что ваш бизнес участвует в «Народной премии НГС», подскажите им, как проголосовать за вас, и, возможно, именно вы получите заветный диплом на финальной церемонии с Иваном Ургантом в НОВАТе!