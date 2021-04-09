На сайте «Народной премии НГС» появились шаблоны и макеты для участников (размещайте их в офисах или соцсетях)

Теперь участники «Народной премии НГС» — стоматологии, бары, салоны красоты, кофейни, жилые комплексы, банки и другие компании Новосибирска — смогут рассказать и подсказать своим клиентам, как номинировать их на звание лучшего бизнеса города. На специальном сайте премии опубликованы макеты — их можно распечатать и повесить в офисе или опубликовать в соцсетях с призывом проголосовать за вашу компанию (не забывайте про хештег #НароднаяПремияНГС). Скачать плакаты и картинки можно тут.
За несколько дней новосибирцы выдвинули несколько тысяч кандидатов на «Народную премию НГС» (поступило уже более 3400 голосов в 10 номинациях). Голоса принимаются до
А вот примеры макетов, которые наши дизайнеры сделали для вас:
Участникам, попавшим в шорт-лист, нужно будет агитировать клиентов проголосовать за них, чтобы из 10 кандидатов действительно выбрать лучшего. В 2019 году чего они только не придумывали: дарили наушники, сертификаты и крупные суммы денег, чтобы получить статуэтку победителя на сцене НОВАТа.
СЮЖЕТ
Если несколько дней назад самой популярной номинацией был «Бар года», то сегодня на первое место вышла номинация «Стоматологический центр года» — новосибирцы прислали более 800 предложений, какая стоматология действительно достойна звания лучшей в Новосибирске. А на третьем месте пока находится обновленная номинация «Салон красоты и барбершоп года».
Пока меньше всего номинантов в номинациях «Банный комплекс и SPA-центр года» и «Жилой комплекс года», а это значит, что в них пока легко укрепиться в позиции лидера. Успевайте!