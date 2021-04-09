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На сайте «Народной премии НГС» появились шаблоны и макеты для участников (размещайте их в офисах или соцсетях)

Новосибирцы выдвинули уже больше 3 тысяч кандидатов на звание лучшего бизнеса города

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Компании, которые попадут в шорт-лист, получат заветную наклейку и специальный диплом

Компании, которые попадут в шорт-лист, получат заветную наклейку и специальный диплом

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Теперь участники «Народной премии НГС» — стоматологии, бары, салоны красоты, кофейни, жилые комплексы, банки и другие компании Новосибирска — смогут рассказать и подсказать своим клиентам, как номинировать их на звание лучшего бизнеса города. На специальном сайте премии опубликованы макеты — их можно распечатать и повесить в офисе или опубликовать в соцсетях с призывом проголосовать за вашу компанию (не забывайте про хештег #НароднаяПремияНГС). Скачать плакаты и картинки можно тут.

За несколько дней новосибирцы выдвинули несколько тысяч кандидатов на «Народную премию НГС» (поступило уже более 3400 голосов в 10 номинациях). Голоса принимаются до 30 апреля. Потом редакция сформирует шорт-лист из 10 компаний в каждой номинации — тех, которые чаще всего номинировали. И тут вы можете помочь себе: расскажите клиентам, друзьям, партнерам, что ваш бизнес участвует в «Народной премии НГС», подскажите им, как проголосовать за вас, и, возможно, именно вы получите заветный диплом на финальной церемонии с Иваном Ургантом в НОВАТе!

Проголосовать можно здесь.

А вот примеры макетов, которые наши дизайнеры сделали для вас:

«Банк года» — это новая номинация, которой раньше не было

«Банк года» — это новая номинация, которой раньше не было

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Участникам, попавшим в шорт-лист, нужно будет агитировать клиентов проголосовать за них, чтобы из 10 кандидатов действительно выбрать лучшего. В 2019 году чего они только не придумывали: дарили наушники, сертификаты и крупные суммы денег, чтобы получить статуэтку победителя на сцене НОВАТа.

«Жилой комплекс года» новосибирцы выбирали и в прошлом году

«Жилой комплекс года» новосибирцы выбирали и в прошлом году

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К номинации «Салон красоты года» в этом году добавились еще и барбершопы

К номинации «Салон красоты года» в этом году добавились еще и барбершопы

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СЮЖЕТ

Народная премия НГС

Если несколько дней назад самой популярной номинацией был «Бар года», то сегодня на первое место вышла номинация «Стоматологический центр года» — новосибирцы прислали более 800 предложений, какая стоматология действительно достойна звания лучшей в Новосибирске. А на третьем месте пока находится обновленная номинация «Салон красоты и барбершоп года».

Пока меньше всего номинантов в номинациях «Банный комплекс и SPA-центр года» и «Жилой комплекс года», а это значит, что в них пока легко укрепиться в позиции лидера. Успевайте!

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Народная премия НГСагитацияголосованиебизнес
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