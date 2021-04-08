Сделка о продаже компании «Ангиолайн»: суд признал покупателей-китайцев мнимыми и вернул акции владельцам

— Представленными доказательствами установлено, что ответчики заключили договоры купли-продажи акций не ради извлечения прибыли — цель, которая свойственна продавцу при заключении договора купли-продажи. Целью заключения сделки является видимость перехода акций, получение последующего одобрения вывода 100% доли в ООО «Ангиолайн» (другое юрлицо. — Прим. ред. ) «новым акционером» и воспрепятствование истцам в защите их прав, в том числе по настоящему делу об исключении акционеров Кудряшова и Французова из АО «Ангиолайн». При этом формальный перевод акций в пользу «Сино-Рашн» не может считаться надлежащим исполнением, — говорится в решении арбитражного суда.



Данное решение арбитражного суда может быть оспорено в течение месяца. Андрей Кудряшов уточнил корреспонденту НГС, что обязательно обжалует решение суда, а Алексей Французов отказался уточнять свою позицию.



— Изначально китайская компания заявила о том, что они оплачивали сделку путем перечисления денежных средств. После того как суд затребовал платежные поручения у китайской компании, Кудряшова и Французова, они заявили, что этого перечисления не было. После этого они представили векселя. Причем векселя были оформлены в Китае и переданы в Новосибирске в один и тот же день. То есть несостыковка у них по датам была. И суд усмотрел еще, что векселя были оформлены с нарушением законодательства. Следовательно, решил суд, векселя были подготовлены и составлены не в рамках договоров, а для представления суду доказательств этой оплаты, — пояснила корреспонденту НГС адвокат Анна Бархатова, представляющая интересы Лебедевой.