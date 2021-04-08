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Сделка о продаже компании «Ангиолайн»: суд признал покупателей-китайцев мнимыми и вернул акции владельцам

Векселя, которыми китайская сторона расплатилась по сделке, признаны фиктивными

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Суд признал мнимой сделку о покупке китайцами успешной новосибирской компании, <nobr class="_">а векселя —</nobr> нарушающими законодательство&nbsp;

Суд признал мнимой сделку о покупке китайцами успешной новосибирской компании, а векселя — нарушающими законодательство 

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Суд признал покупателей новосибирского «Ангиолайна» мнимыми и вернул акции владельцам

Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительной сделку по продаже успешной новосибирской компании АО «Ангиолайн» китайской фирме Sino-Russian New Century Import & Export Co., Ltd.&nbsp. Решение суда имеется в распоряжении редакции НГС.

Сделка по продаже почти 75% акций «Ангиолайна» была заключена 18 июня 2020 года между акционерами Андреем Кудряшовым, Алексеем Французовым и китайской стороной. Сделка ущемляла интересы другого акционера новосибирской компании — Натальи Лебедевой.

— Представленными доказательствами установлено, что ответчики заключили договоры купли-продажи акций не ради извлечения прибыли — цель, которая свойственна продавцу при заключении договора купли-продажи. Целью заключения сделки является видимость перехода акций, получение последующего одобрения вывода 100% доли в ООО «Ангиолайн» (другое юрлицо. — Прим. ред.) «новым акционером» и воспрепятствование истцам в защите их прав, в том числе по настоящему делу об исключении акционеров Кудряшова и Французова из АО «Ангиолайн». При этом формальный перевод акций в пользу «Сино-Рашн» не может считаться надлежащим исполнением, — говорится в решении арбитражного суда.

Данное решение арбитражного суда может быть оспорено в течение месяца. Андрей Кудряшов уточнил корреспонденту НГС, что обязательно обжалует решение суда, а Алексей Французов отказался уточнять свою позицию.

— Изначально китайская компания заявила о том, что они оплачивали сделку путем перечисления денежных средств. После того как суд затребовал платежные поручения у китайской компании, Кудряшова и Французова, они заявили, что этого перечисления не было. После этого они представили векселя. Причем векселя были оформлены в Китае и переданы в Новосибирске в один и тот же день. То есть несостыковка у них по датам была. И суд усмотрел еще, что векселя были оформлены с нарушением законодательства. Следовательно, решил суд, векселя были подготовлены и составлены не в рамках договоров, а для представления суду доказательств этой оплаты, — пояснила корреспонденту НГС адвокат Анна Бархатова, представляющая интересы Лебедевой.

В середине марта НГС рассказал еще об одном суде, который акционер АО «Ангиолайн» Наталья Лебедева выиграла у Сибирского главного управления Центробанка России. Центробанк отказался что-либо уточнять НГС по данному судебному решению, пояснив, что «Сибирское ГУ Банка России не комментирует дела, рассматриваемые в судебных инстанциях, стороной которых является».

Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в 2007 году. Она является крупным российским разработчиком и производителем коронарных стентов и других медицинских изделий для кардиологии. В январе 2018 года правительство Новосибирской области сообщило, что продукция «Ангиолайна» занимает 17% российского рынка, а компания планирует расширить производство за счет строительства нового здания на территории Биотехнопарка в Кольцово. На выставке «Технопром-2018» компанию «Ангиолайн» с гордостью демонстрировали Владимиру Путину. В 2018 году эксперты оценивали стоимость компании в размере от 4 до 6 миллиардов рублей. В 2019 году прибыль компании составила 900 миллионов рублей.

В октябре 2019 года НГС рассказал о судах, где Лебедева боролась за остановку процесса ликвидации компании и возврат своего пакета акций, который был уменьшен почти в три раза в результате действий двух других акционеров. В конце июня Тюменский кассационный суд поставил окончательную точку в деле о восстановлении 25% пакета акций Натальи Лебедевой, который в результате дополнительной эмиссии уменьшился почти в три раза. Суд признал допэмиссию незаконной и восстановил долю Лебедевой в акционерном обществе в прежнем размере. В марте 2018 года НГС рассказывал историю создания компании «Ангиолайн».

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арбитражный судсуд«Ангиолайн»
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