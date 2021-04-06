Тысяча голосов за сутки: новосибирцы выбирают лучшие супермаркеты, бары и жилые комплексы города

Почти тысяча новосибирцев проголосовали в «Народной премии НГС»
«Здесь самое вкусное какао в Новосибирске», «нет просрочек и вкусная кулинария», «делают отличную имплантацию зубов по народной цене», «доверяю им много лет», «туда ходит моя мама» — такие отзывы оставляют жители города на сайте «Народной премии НГС», которая стартовала
Больше всего предложений поступило в номинацию «Бар года». Вот только несколько комментариев, которые оставляют новосибирцы при выдвижении своего любимого бара: «самые вкусные сидры и пиво в Новосибирске», «вкусно и питко», «отличная технология приготовления мяса и вкусное вино в дополнение», «это лучшая обитель гедонизма и крутых ребят», «за сырные палочки в этом месте можно продать душу», «туалет в этом баре — одна из достопримечательностей Новосибирска». А у вас есть любимый бар? Предложите его тут.
На втором месте по популярности — номинация «Супермаркет года». Здесь тоже немало интересных отзывов: «минимум конфликтов и вежливый персонал», «создает альтернативу ларькам и павильончикам в частном секторе», «рядом с домом и недорого», «спасал во время пандемии», «обалденно вкусный хлеб», «уютная домашняя обстановка и много ЗОЖ-продуктов». А вы в каком супермаркете обычно покупаете продукты? Расскажите о своем любимом тут.
На третьем — «Кофейня и кондитерская года». Вот как новосибирцы объясняют свои любимые места: «очень вкусно и приятно окунаться в детство с кружкой какао», «очень достойное место для фастфуда», «лучшее кокосовое молоко в городе (сами делают!)», «ребята любят свое дело и вкладывают в него душу». А вы где обычно покупаете кофе? А десерты? Поделитесь с нами самым вкусным местечком в Новосибирске: голосуйте тут.
Дорогие читатели, расскажите нам о своих любимых местах в Новосибирске! Давайте составим свой народный рейтинг с помощью «Народной премии НГС»!
В этом году
- «Супермаркет года»;
- «Салон красоты и барбершоп года»;
- «Фитнес-клуб года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Банный комплекс и SPA-центр года»;
- «Банк года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар года»;
- «Открытие года» (
топ-10формирует редакция НГС, а с 4 по 28 маяза номинантов голосуют читатели);
- «Бизнес года» (победителя в этой номинации, в отличие от остальных, выбирает редакция НГС).
СЮЖЕТ
Чтобы прислать свой вариант, авторизуйтесь, если еще не делали этого: вы можете залогиниться через профиль на НГС или создать новый. Также можно авторизоваться через аккаунт в «Яндексе», в Google и через соцсети. Далее нажмите кнопку «Предложить номинанта» на странице премии или сразу переходите на вкладку с номинантами и предлагайте лучших. Этот этап продлится
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