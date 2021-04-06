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Тема дняГодовщина Локтя на посту мэра. Что изменилось?

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Тысяча голосов за сутки: новосибирцы выбирают лучшие супермаркеты, бары и жилые комплексы города

Где вы обычно покупаете продукты? А в какой стоматологии самые лучшие врачи? Голосуйте за своих любимчиков

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Бары — одна из самых популярных номинаций. А у вас есть любимый? Проголосуйте за него тут

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Почти тысяча новосибирцев проголосовали в «Народной премии НГС»

«Здесь самое вкусное какао в Новосибирске», «нет просрочек и вкусная кулинария», «делают отличную имплантацию зубов по народной цене», «доверяю им много лет», «туда ходит моя мама» — такие отзывы оставляют жители города на сайте «Народной премии НГС», которая стартовала 5 апреля. За сутки новосибирцы выдвинули более 900 кандидатов на звание лучшего бизнеса в разных сферах.

Больше всего предложений поступило в номинацию «Бар года». Вот только несколько комментариев, которые оставляют новосибирцы при выдвижении своего любимого бара: «самые вкусные сидры и пиво в Новосибирске», «вкусно и питко», «отличная технология приготовления мяса и вкусное вино в дополнение», «это лучшая обитель гедонизма и крутых ребят», «за сырные палочки в этом месте можно продать душу», «туалет в этом баре — одна из достопримечательностей Новосибирска». А у вас есть любимый бар? Предложите его тут.

На втором месте по популярности — номинация «Супермаркет года». Здесь тоже немало интересных отзывов: «минимум конфликтов и вежливый персонал», «создает альтернативу ларькам и павильончикам в частном секторе», «рядом с домом и недорого», «спасал во время пандемии», «обалденно вкусный хлеб», «уютная домашняя обстановка и много ЗОЖ-продуктов». А вы в каком супермаркете обычно покупаете продукты? Расскажите о своем любимом тут.

На третьем — «Кофейня и кондитерская года». Вот как новосибирцы объясняют свои любимые места: «очень вкусно и приятно окунаться в детство с кружкой какао», «очень достойное место для фастфуда», «лучшее кокосовое молоко в городе (сами делают!)», «ребята любят свое дело и вкладывают в него душу». А вы где обычно покупаете кофе? А десерты? Поделитесь с нами самым вкусным местечком в Новосибирске: голосуйте тут.

Дорогие читатели, расскажите нам о своих любимых местах в Новосибирске! Давайте составим свой народный рейтинг с помощью «Народной премии НГС»!

В этом году 10 номинаций, но предложить можно только 9 кандидатов — по одному в номинации (щелкайте на строчку, если у вас есть компания-любимчик в этой сфере):

СЮЖЕТ

Народная премия НГС

Чтобы прислать свой вариант, авторизуйтесь, если еще не делали этого: вы можете залогиниться через профиль на НГС или создать новый. Также можно авторизоваться через аккаунт в «Яндексе», в Google и через соцсети. Далее нажмите кнопку «Предложить номинанта» на странице премии или сразу переходите на вкладку с номинантами и предлагайте лучших. Этот этап продлится до 30 апреля.

И обязательно почитайте, кто будет вручать награды новосибирским компаниям на церемонии награждения победителей в НОВАТе 29 мая.

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Народная премия НГСбизнес
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