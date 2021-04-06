Тысяча голосов за сутки: новосибирцы выбирают лучшие супермаркеты, бары и жилые комплексы города

«Здесь самое вкусное какао в Новосибирске», «нет просрочек и вкусная кулинария», «делают отличную имплантацию зубов по народной цене», «доверяю им много лет», «туда ходит моя мама» — такие отзывы оставляют жители города на сайте «Народной премии НГС», которая стартовала 5 апреля . За сутки новосибирцы выдвинули более 900 кандидатов на звание лучшего бизнеса в разных сферах.

Больше всего предложений поступило в номинацию «Бар года». Вот только несколько комментариев, которые оставляют новосибирцы при выдвижении своего любимого бара: «самые вкусные сидры и пиво в Новосибирске», «вкусно и питко», «отличная технология приготовления мяса и вкусное вино в дополнение», «это лучшая обитель гедонизма и крутых ребят», «за сырные палочки в этом месте можно продать душу», «туалет в этом баре — одна из достопримечательностей Новосибирска». А у вас есть любимый бар? Предложите его тут.