Антипираты потребовали с новосибирской предпринимательницы почти 180 тысяч рублей за 11 робокаров

Как детские конструкторы взлетели в цене



Представители АНО «Красноярск против пиратства» 13 и 16 августа 2020 года сделали контрольные закупки в отделах продажи канцелярских товаров в новосибирских ТЦ на улицах Дачной и Кропоткина. Во время закупок были приобретены контрафактные наборы конструкторов с героями из южнокорейского мультсериала «Робокар Поли». Стоимость каждого набора — 130 рублей .



Через некоторое время владелице торговых точек — 68-летней предпринимательнице Любови Черниковой — красноярские антипираты предложили урегулировать конфликт в досудебном порядке за 105 тысяч рублей плюс издержки. Женщина платить отказалась, тогда представители АНО «Красноярск против пиратства» подали иск в новосибирский Арбитражный суд на 170 тысяч рублей и судебные издержки в размере около 10 тысяч рублей. Судебное заседание еще не назначено: стороны пока собирают документы для представления в процесс.

