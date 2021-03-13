Антипираты потребовали с новосибирской предпринимательницы почти 180 тысяч рублей за 11 робокаров

Два конструктора за 260 рублей антипираты оценили почти
Красноярская автономная некоммерческая организация «Красноярск против пиратства» потребовала с новосибирской предпринимательницы почти
Как детские конструкторы взлетели в цене
Представители АНО «Красноярск против пиратства»
Через некоторое время владелице торговых точек —
Из текста иска, копия которого имеется в редакции, видно, что истец посчитал ущерб отдельно за каждого героя мультфильма, изображенного на двух упаковках. Изображение одного трансформера обошлось новосибирской предпринимательнице
Откуда у предпринимательницы контрафактный товар
До контрольной закупки конструкторов «Робокар Поли», примерно за пару недель, как вспоминает Любовь Черникова, сосед, торгующий рядом в магазине на Дачной, попросил помочь с реализацией товара.
— Я-то весь товар закупаю у своего постоянного, проверенного поставщика. Но в тот период из-за коронавируса я по возрасту сидела на карантине, а товар на точках заканчивался. Закупку же сделать не могла… А рядом торговал сосед игрушками — обычные игрушки, как у всех. И вот в какой-то момент он закрыл точку, не знаю, по какой причине. У него оставался еще отдел, но с другой продукцией — всё по хозяйству. А остатки игрушек он предложил моему продавцу на реализацию. Предложил по закупочной цене нормальные игрушки: куклы, машинки, конструкторы. Ну я и согласилась. Потом в какой-то момент он еще принес и еще. И вот в последней партии оказались эти конструкторы. Всего две коробочки, которые и купили
По словам женщины, полученный на реализацию товар она распределила по двум точкам, где через несколько дней и случились контрольные закупки.
Что говорит владелец конструкторов
Настоящего владельца товара, переданного Черниковой для продажи, зовут Олег Синицын. Сейчас он индивидуальный предприниматель, хотя в то время, по данным «Контур.Фокуса», таковым не являлся. Это подтвердил корреспонденту НГС и сам Синицын.
— Я ей дал товар, она пообещала отдать деньги. В итоге она кинула меня с деньгами. Я на нее буду подавать иск за обман. Товар этот — с барахолки. Документов у меня никаких на этот товар нет. Продал я не как ИП, а как физлицо, ИП у меня на то время не было. Это ненужные игрушки были, я не знал, куда их деть, и предложил ей купить за копейки буквально. Вот она забрала, и всё. Деньги не отдала — сказала, что ее штрафанули и ничего отдавать она не будет. А я говорю: «Я здесь при чём?» Странный она человек. Ну ладно, на ее совести всё, — пояснил корреспонденту НГС предприниматель Олег Синицын.
Кто такие красноярские антипираты
АНО «Красноярск против пиратства» образована
На своем сайте АНО «Красноярск против пиратства» заявляет «открытость и прозрачность», однако комментировать корреспонденту НГС конфликт и рассказывать о деятельности своей компании замдиректора Любовь Придворная не захотела.
— По данному делу иск подан в суд. Дело находится на рассмотрении Арбитражного суда Новосибирской области. Мы комментариев по данному делу не даем, — пояснила Придворная.
Как часто эта организация проводит контрольные закупки, в каких регионах, какие торговые марки представляет, почему решили закупать именно в этих точках и другие вопросы Любовь Придворная оставила без ответа. Женщина пояснила: это «закрытая информация, не для распространения в СМИ».
Если изучить региональные СМИ, то можно найти множество публикаций об аналогичных массовых исках этой организации против мелких предпринимателей. Иркутский сайт «Город»
По иным публикациям в СМИ можно понять, что «Красноярск против пиратства» защищает в судах права, связанные и с другими мультсериалами: «Сказочный патруль», «Свинка Пеппа», «Барбоскины», Angry Birds. Однажды красноярские антипираты защищали права и Ваенги.
Что говорят юристы
Как пояснила корреспонденту НГС адвокат адвокатского бюро «Лексен» Инна Сергуняева, у таких организаций, как правило, есть все законные права на представление в судах интересов правообладателей. То, что общая сумма в претензии складывается из множества компенсаций по каждому изображению, заметила адвокат, это также вполне законная практика.
— Такой подсчет компенсации предусмотрен у нас законом и урегулирован нормами Гражданского кодекса. Но у нас существует постановление Конституционного суда, где говорится: если правонарушение совершено впервые, также если истец признал свою вину, устранил нарушение. В общем есть ряд критериев, способствующих уменьшению суммы компенсации даже ниже низшего предела.
В сентябре 2017 года НГС рассказал историю молодого человека, который, по версии следствия, устанавливал пиратские версии Windows и Microsoft Office и был задержан силовиками, разработавшими целую операцию.