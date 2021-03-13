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Антипираты потребовали с новосибирской предпринимательницы почти 180 тысяч рублей за 11 робокаров

Контрафактную продукцию женщина по странному стечению обстоятельств получила для продажи за несколько дней до этого

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Красноярские антипираты потребовали с новосибирской предпринимательницы почти <nobr class="_">180 тысяч</nobr> за изображения трансформеров

Красноярские антипираты потребовали с новосибирской предпринимательницы почти 180 тысяч за изображения трансформеров

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Два конструктора за 260 рублей антипираты оценили почти в 180 тысяч из-за робокара Поли

Красноярская автономная некоммерческая организация «Красноярск против пиратства» потребовала с новосибирской предпринимательницы почти 180 тысяч рублей за две упаковки пиратской продукции по мультфильму «Робокар Поли». Контрафакт в виде двух маленьких наборов конструкторов обнаружили во время контрольных закупок. Появился же товар у продавца случайно — по странному стечению обстоятельств за несколько дней до закупок. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал все стороны конфликта и даже разыскал истинного владельца контрафакта.

Как детские конструкторы взлетели в цене

Представители АНО «Красноярск против пиратства» 13 и 16 августа 2020 года сделали контрольные закупки в отделах продажи канцелярских товаров в новосибирских ТЦ на улицах Дачной и Кропоткина. Во время закупок были приобретены контрафактные наборы конструкторов с героями из южнокорейского мультсериала «Робокар Поли». Стоимость каждого набора — 130 рублей.

Через некоторое время владелице торговых точек — 68-летней предпринимательнице Любови Черниковой — красноярские антипираты предложили урегулировать конфликт в досудебном порядке за 105 тысяч рублей плюс издержки. Женщина платить отказалась, тогда представители АНО «Красноярск против пиратства» подали иск в новосибирский Арбитражный суд на 170 тысяч рублей и судебные издержки в размере около 10 тысяч рублей. Судебное заседание еще не назначено: стороны пока собирают документы для представления в процесс.

Из текста иска, копия которого имеется в редакции, видно, что истец посчитал ущерб отдельно за каждого героя мультфильма, изображенного на двух упаковках. Изображение одного трансформера обошлось новосибирской предпринимательнице в 10 или 20 тысяч рублей.

Откуда у предпринимательницы контрафактный товар

До контрольной закупки конструкторов «Робокар Поли», примерно за пару недель, как вспоминает Любовь Черникова, сосед, торгующий рядом в магазине на Дачной, попросил помочь с реализацией товара.

— Я-то весь товар закупаю у своего постоянного, проверенного поставщика. Но в тот период из-за коронавируса я по возрасту сидела на карантине, а товар на точках заканчивался. Закупку же сделать не могла… А рядом торговал сосед игрушками — обычные игрушки, как у всех. И вот в какой-то момент он закрыл точку, не знаю, по какой причине. У него оставался еще отдел, но с другой продукцией — всё по хозяйству. А остатки игрушек он предложил моему продавцу на реализацию. Предложил по закупочной цене нормальные игрушки: куклы, машинки, конструкторы. Ну я и согласилась. Потом в какой-то момент он еще принес и еще. И вот в последней партии оказались эти конструкторы. Всего две коробочки, которые и купили за 260 рублей, — рассказала корреспонденту предпринимательница Черникова.

По словам женщины, полученный на реализацию товар она распределила по двум точкам, где через несколько дней и случились контрольные закупки.

Что говорит владелец конструкторов

Настоящего владельца товара, переданного Черниковой для продажи, зовут Олег Синицын. Сейчас он индивидуальный предприниматель, хотя в то время, по данным «Контур.Фокуса», таковым не являлся. Это подтвердил корреспонденту НГС и сам Синицын.

— Я ей дал товар, она пообещала отдать деньги. В итоге она кинула меня с деньгами. Я на нее буду подавать иск за обман. Товар этот — с барахолки. Документов у меня никаких на этот товар нет. Продал я не как ИП, а как физлицо, ИП у меня на то время не было. Это ненужные игрушки были, я не знал, куда их деть, и предложил ей купить за копейки буквально. Вот она забрала, и всё. Деньги не отдала — сказала, что ее штрафанули и ничего отдавать она не будет. А я говорю: «Я здесь при чём?» Странный она человек. Ну ладно, на ее совести всё, — пояснил корреспонденту НГС предприниматель Олег Синицын.

Изображение одного из наборов конструктора «Робокар Поли», приложенное истцом к судебному иску

Изображение одного из наборов конструктора «Робокар Поли», приложенное истцом к судебному иску

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Кто такие красноярские антипираты

АНО «Красноярск против пиратства» образована 2 сентября 2018 года. Ранее организация называлась «Защита интеллектуальных прав "Красноярск против пиратства"». По данным системы «Контур.Фокус», за три года эта организация в качестве истца подала в суды 1618 исков на 104 миллиона рублей. Выиграла и частично выиграла 269 дел на 15,5 миллиона рублей. Не выиграла 16 дел на сумму 1,8 миллиона рублей. Еще рассматривается 1079 дел на 71 миллион рублей.

На своем сайте АНО «Красноярск против пиратства» заявляет «открытость и прозрачность», однако комментировать корреспонденту НГС конфликт и рассказывать о деятельности своей компании замдиректора Любовь Придворная не захотела.

— По данному делу иск подан в суд. Дело находится на рассмотрении Арбитражного суда Новосибирской области. Мы комментариев по данному делу не даем, — пояснила Придворная.

Как часто эта организация проводит контрольные закупки, в каких регионах, какие торговые марки представляет, почему решили закупать именно в этих точках и другие вопросы Любовь Придворная оставила без ответа. Женщина пояснила: это «закрытая информация, не для распространения в СМИ».

Если изучить региональные СМИ, то можно найти множество публикаций об аналогичных массовых исках этой организации против мелких предпринимателей. Иркутский сайт «Город» 25 февраля 2020 года рассказал о таких же претензиях по контрафактным наборам «Робокар Поли» к одному из продавцов Братска. «Город» замечает, что такая массированная судебная атака часто просто парализует мелкий бизнес и может привести его к разорению.

По иным публикациям в СМИ можно понять, что «Красноярск против пиратства» защищает в судах права, связанные и с другими мультсериалами: «Сказочный патруль», «Свинка Пеппа», «Барбоскины», Angry Birds. Однажды красноярские антипираты защищали права и Ваенги.

Что говорят юристы

Как пояснила корреспонденту НГС адвокат адвокатского бюро «Лексен» Инна Сергуняева, у таких организаций, как правило, есть все законные права на представление в судах интересов правообладателей. То, что общая сумма в претензии складывается из множества компенсаций по каждому изображению, заметила адвокат, это также вполне законная практика.

— Такой подсчет компенсации предусмотрен у нас законом и урегулирован нормами Гражданского кодекса. Но у нас существует постановление Конституционного суда, где говорится: если правонарушение совершено впервые, также если истец признал свою вину, устранил нарушение. В общем есть ряд критериев, способствующих уменьшению суммы компенсации даже ниже низшего предела. 10 тысяч за одно изображение — это минимальный предел компенсации по закону. То есть возможно уменьшить компенсацию и ниже этого предела, — рассказала адвокат Инна Сергуняева.

В сентябре 2017 года НГС рассказал историю молодого человека, который, по версии следствия, устанавливал пиратские версии Windows и Microsoft Office и был задержан силовиками, разработавшими целую операцию.

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контрафактпиратствоАрбитражный суд
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