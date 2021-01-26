Бизнесмен из Новосибирска оставил кредиторов без денег. Миллионы рублей ушли на счет его отца — бывшего судьи

Рассказ пострадавшего

Тарас Кукин знаком с Артёмом Пичугиным около десяти лет — вместе учились в Томском государственном университете на юридическом факультете. Несколько лет назад, утверждает Кукин, однокурсник дважды попросил у него в долг под расписку (обе есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.) крупные суммы денег, сославшись на то, что ему угрожают. Общая сумма займа составила 3 миллиона 110 тысяч рублей. С тех пор, говорит Кукин, он больше этих денег не видел.

— Теперь он заявляет, что возвращать деньги ни мне, ни моим друзьям и знакомым, у которых также брал взаймы, не собирался с самого начала и что ему за это ничего не будет, так как якобы его отец судья, и он всё решит с правоохранительными и судебными органами. Буквально так и сказал: «Еще раз ты ко мне приедешь, я напишу "заяву" о вымогательстве», — рассказывает свою версию Тарас Кукин.

Когда он понял, что вернуть деньги просто так не удастся, то обратился с иском в Новосибирский районный суд о взыскании долга и процентов по распискам. Однако производство по гражданскому делу было прекращено, а исковые заявления суд оставил без рассмотрения из-за того, что в производстве арбитражного суда уже находилось дело по заявлению ООО «Рост» о банкротстве Артёма Пичугина. После суд начал процедуру реструктуризации долгов фирмы.