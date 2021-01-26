Бизнесмен из Новосибирска оставил кредиторов без денег. Миллионы рублей ушли на счет его отца — бывшего судьи

Учредитель новосибирской компании ООО «Рост» Артём Пичугин незаконно перевел со счетов своей компании почти 9 миллионов рублей. Большую часть этой суммы — 7 миллионов 360 тысяч — получил его отец, Александр Пичугин, судья в отставке. Еще миллион рублей бизнесмен перевел сам себе с формулировкой «возврат займа учредителю». Спустя год компанию, которую он учредил, признали банкротом, а кредиторы, вложившиеся в этот бизнес, остались не у дел. Арбитражный суд уже признал обе сделки — перевод денег себе и своему отцу — незаконными и потребовал, чтобы младший и старший Пичугины вернули миллионы обратно обанкротившейся фирме. НГС поговорил с одним из возможных пострадавших, а также узнал, как новосибирец провернул незаконную схему по выводу денег.
Рассказ пострадавшего
Тарас Кукин знаком с Артёмом Пичугиным около десяти лет — вместе учились в Томском государственном университете на юридическом факультете. Несколько лет назад, утверждает Кукин, однокурсник дважды попросил у него в долг под расписку (обе есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.) крупные суммы денег, сославшись на то, что ему угрожают. Общая сумма займа составила 3 миллиона 110 тысяч рублей. С тех пор, говорит Кукин, он больше этих денег не видел.
— Теперь он заявляет, что возвращать деньги ни мне, ни моим друзьям и знакомым, у которых также брал взаймы, не собирался с самого начала и что ему за это ничего не будет, так как якобы его отец судья, и он всё решит с правоохранительными и судебными органами. Буквально так и сказал: «Еще раз ты ко мне приедешь, я напишу "заяву" о вымогательстве», — рассказывает свою версию Тарас Кукин.
Когда он понял, что вернуть деньги просто так не удастся, то обратился с иском в Новосибирский районный суд о взыскании долга и процентов по распискам. Однако производство по гражданскому делу было прекращено, а исковые заявления суд оставил без рассмотрения из-за того, что в производстве арбитражного суда уже находилось дело по заявлению ООО «Рост» о банкротстве Артёма Пичугина. После суд начал процедуру реструктуризации долгов фирмы.
ООО «Рост» было зарегистрировано в
После неудачного суда Тарас Кукин подал заявление, чтобы его требования (вернуть долг в 3 миллиона рублей) включили в реестр кредиторов должника Артёма Пичугина, но арбитражный суд ему отказал. А затем и Седьмой арбитражный апелляционный суд также пришел к выводу, что сроки исковой давности по распискам Тараса прошли еще в
— Я продавал дом через Росреестр в Ордынке. То есть как раз после продажи дома у меня были деньги, которые я и дал ему в долг. В суде сказали, мол, ваш дом не берем во внимание, сделайте 2-НДФЛ. А по этой справке у меня не было средств. До этого я работал в международном банке «Ситибанк», а потом специалистом в недвижимости, риелтором неофициально, — объясняет Тарас Кукин.
Он подал апелляционную жалобу, но судья отказался ее удовлетворить и включить Кукина в реестр требований кредиторов должника.
— Предполагаю, что банкротство было начато с целью освобождения от исполнения долговых обязательств. В то же время я считаю, что со стороны Артёма Пичугина могло иметь место мошенничество в особо крупном размере в отношении меня и других людей, у которых он занимал деньги, — делится своими рассуждениями Тарас Кукин.
Сам он, по данным «Контур.Фокуса», является президентом благотворительного фонда «Путь к жизни». Фонд занимается «предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».
— Это, скорее, сделано, чтобы забирать денежные средства и потом распределять их на благотворительность. Этот благотворительный фонд ничем не занимался, он открыт уже очень давно. У нас были планы делать добрые дела, заниматься их организацией, но пока руки не дошли до него. Сейчас я его закрываю, в дальнейшем, наверное, буду открывать новый. Ни одного расчетного счета в нем не было открыто, — говорит Тарас Кукин.
Фонд, по его словам, должен был организовывать спортивные мероприятия для людей разных возрастов. В частности — дворовые соревнования.
Артём Пичугин. Бизнес, банкротство, долги и отец-судья
Чем занималось ООО «Рост» и каким имуществом управляло — непонятно.
Согласно финансовым отчетам
Зато в 2016 году в «Росте» крутились колоссальные деньги — на конец года, по данным «Контур.Фокуса», выручка компании составила 546 миллионов, но чистой прибыли из них — всего 3 миллиона. Остальные 543 миллиона в финансовом отчете обозначены как «себестоимость продаж».
Тарас Кукин в разговоре с корреспондентом НГС предположил, что компания могла заниматься «сомнительными финансовыми операциями, обналичиванием денежных средств».
— Сейчас она находится в банкротстве, оспариваются сделки, и тем самым они возвращают обратно имущество с помощью своих же кредиторов, — говорит Кукин.
С 30 марта 2018 года компания действительно признана банкротом. В отношении нее открыто конкурсное производство. Вопросы к законности работы ООО «Рост» у конкурсного управляющего впервые возникли на этапе проверки сделок, по которым со счетов компании переводились крупные суммы денег.
Так, суд установил, что компания систематически незаконно перечисляла деньги третьим лицам. Сначала юрлицам, а затем, не позднее 1–2 дней, эти суммы переводились самому Артёму Пичугину и «иным физическим лицам и снимались по банковским картам».
С сентября по декабрь 2016 года был сделан ряд платежей с назначением «возврат займа учредителю». При этом сам договор займа или доказательства его предоставления не были представлены. Конкурсный управляющий предположил, что эти перечисления являются мнимой сделкой, поскольку под видом возврата займа Артём Пичугин вывел имущество из активов ООО «Рост» в ущерб интересов кредиторов.
По информации сайта арбитражного суда, Артём Пичугин частями перевел на счет своего отца Александра Пичугина суммарно 7 миллионов 360 тысяч рублей. Согласно выписке конкурсного управляющего, с октября по декабрь 2016 года было сделано 15 платежей.
8 октября 2019 года эту сделку признали недействительной.
Александр Пичугин с 1993 года работал судьей Новосибирского областного арбитражного суда. С марта 2005-го по январь 2008 года он исполнял обязанности председателя 4 судебного состава Арбитражного суда НСО. Имеет второй квалификационный класс судьи. С 13 ноября 2013 года он подал в отставку. Чем занимается сейчас — неизвестно.
Также суд установил, что со счета ООО «Рост», открытого в «Альфа-Банке», на счет самого Артёма Пичугина с сентября по декабрь 2016 года был перечислен 1 миллион 452 тысячи рублей. Эту сделку суд также признал недействительной.
Поговорить с Артёмом или Александром Пичугиными не удалось. Судья в отставке — Александр Пичугин — ответил на телефонный звонок журналиста НГС, но категорически отказался давать какие-либо комментарии, сославшись на то, что понятия не имеет, с кем говорит.
Все известные номера телефонов Артёма Пичугина заблокированы или не отвечают. В одном из мессенджеров он прочитал сообщение, но так и не ответил. По данным источника редакции, мужчина может находиться под домашним арестом из-за возбужденного уголовного дела. Но подтвердить эту информацию нам не удалось — Следственный комитет с 12 января не отвечал на вопрос журналиста НГС, а спустя полторы недели сообщил, что «в производстве следственного управления нет уголовных дел в отношении указанного лица».