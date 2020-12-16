В новосибирских ТЦ заработали фуд-корты, но есть нюансы — показываем, как они выглядят теперь

Новосибирские власти сделали послабление для торговых центров. С сегодняшнего дня там можно поесть, сидя за столом не только в заведениях с отдельным залом, но и на фуд-кортах. Правда, столы теперь стоят там на значительно большем расстоянии, чем раньше, а в одном из ТРЦ их не оказалось вовсе.

Обозреватель НГС прошелся по четырем крупным ТЦ, чтобы посмотреть, как теперь там выглядят «ресторанные дворики».

В «Ауре» столы стоят на таком расстоянии, что здесь можно проводить уроки бальных танцев. Среди дня, впрочем, даже эти — очень редко расставленные — столы заняты далеко не полностью, хотя все точки здесь работают.