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В новосибирских ТЦ заработали фуд-корты, но есть нюансы — показываем, как они выглядят теперь

Везде столики теперь стоят на значительном расстоянии, а в одном из торговых центров их нет совсем

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Фуд-корт в ТРЦ «Аура»

Фуд-корт в ТРЦ «Аура»

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Новосибирские власти сделали послабление для торговых центров. С сегодняшнего дня там можно поесть, сидя за столом не только в заведениях с отдельным залом, но и на фуд-кортах. Правда, столы теперь стоят там на значительно большем расстоянии, чем раньше, а в одном из ТРЦ их не оказалось вовсе.

Обозреватель НГС прошелся по четырем крупным ТЦ, чтобы посмотреть, как теперь там выглядят «ресторанные дворики».

В «Ауре» столы стоят на таком расстоянии, что здесь можно проводить уроки бальных танцев. Среди дня, впрочем, даже эти — очень редко расставленные — столы заняты далеко не полностью, хотя все точки здесь работают.

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Пустые столы есть даже несмотря на то, что между ними большие промежутки

Пустые столы есть даже несмотря на то, что между ними большие промежутки

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В этом ТРЦ кроме общего пространства предусмотрены небольшие ниши, которые пока закрыты полностью. Причина понятна — чтобы сохранить нужную социальную дистанцию, придется оставить от силы пару столов. Лучше уж дождаться отмены ограничений.

Ниши в «Ауре», которые можно было использовать для большой компании, закрыты полностью

Ниши в «Ауре», которые можно было использовать для большой компании, закрыты полностью

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В «Галерее Новосибирск» решили пока не рисковать и в принципе не выставили столы со стульями. Рассудив, очевидно, что если кому-то будет очень нужно, то он поест и на этих круговых лавочках.

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» столов в среду не было вовсе

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» столов в среду не было вовсе

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Зона фуд-корта выглядит пустынно, хотя у каждой из точек есть покупатели

Зона фуд-корта выглядит пустынно, хотя у каждой из точек есть покупатели

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Посетители этой возможностью пользуются, хотя без особого энтузиазма. Обычно здесь и за столом-то не всегда можно место найти. Но при желании можно съесть бургер или ведерко куриных крылышек стоя. Так, говорят, и входит больше. В «Галерее» открыты все заведения кроме «Добрянки», которая выглядит совершенно безжизненной.

ТРЦ «Ройял Парк» недавно удивил креативностью, организовав на фуд-корте индивидуальные зоны обслуживания для каждого заведения. Сейчас пластиковые щиты уже убрали. Расстановка столов оказалась плотней, чем в «Ауре». Хотя с прежними временами, когда между столиками приходилось порой буквально протискиваться, не сравнить.

На фуд-корте ТРЦ «Ройял Парк»

На фуд-корте ТРЦ «Ройял Парк»

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В «Ройял Парке» на фуд-корте есть неработающие точки

В «Ройял Парке» на фуд-корте есть неработающие точки

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В «Ройял Парке» не работают две точки. Причем если у Chingu просто опущен экран — заведение может открыться, то располагавшееся с краю вьетнамское кафе закрыто навсегда.

Самый пустой фуд-корт оказался в «Сан Сити». Впрочем, люди здесь сидят преимущественно у стеклянного барьера, ограждающего атриум — оттуда вид лучше. Здесь насовсем закрыта «Добрянка» и давно пустует площадка с другой стороны атриума.

Фуд-корт «Сан Сити» выглядит пустынным

Фуд-корт «Сан Сити» выглядит пустынным

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Какие-то люди есть только в зоне KFC

Какие-то люди есть только в зоне KFC

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Даже рядом с KFC нет привычного ажиотажа. Не все поклонники творчества полковника Сандерса готовы идти за ним на четвертый этаж. Тем более что на площади Маркса у этой сети еще две точки, и в обе можно попасть напрямую с улицы.

Детские развлекательные зоны по-прежнему закрыты, и когда они заработают — непонятно

Детские развлекательные зоны по-прежнему закрыты, и когда они заработают — непонятно

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Если новогодние каникулы вы планируете провести не на фуд-кортах Новосибирска, а собираетесь куда-то поехать, то, возможно, вам будет интересен материал о том, какие ограничения введены на этот период в разных регионах.

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