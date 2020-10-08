«К 18-летию заработаю на автомобиль»: как школьник Саша создает бычью ферму

На Новый год родители подарили сыну 5000 рублей, после, на день рождения, он получил еще 8000 рублей. Но имеющейся суммы, включая прибыль от продажи яблок, на новый компьютер не хватало.

— Думал, как быть. И тут старшая сестра мне в шутку сказала: «Саша, возьми купи себе бычка, вырасти его и сдай». Решил, что план хороший, но денег у меня было недостаточно. Попросил 9000 рублей у папы с условием, что я ему потом верну. Придумал так: выращу бычка, сдам в Сургут (на мясо, ведь там дороже. — Прим. ред.), а на заработанные деньги куплю компьютер. Но сейчас, спустя полгода, мечта моя поменялась. На деньги, вырученные от продажи бычка, куплю еще двух — чтобы продолжить зарабатывать на этом деньги. У меня обязательно будет своя ферма с быками и барашками. Назову ее Sashkino, — уверенно заявил нам начинающий предприниматель.