Слякоть, сырость и ветер: что еще ждет новосибирцев в ближайшие три дня

В городе обещают дождь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ближайшие дни будут дождливыми, но температуры пока держатся выше нуля. Снега в городе не обещают. Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, сейчас в регионе область пониженного атмосферного давления.

— Сегодня у нас прошел участок холодного фронта и небольшие дождики отмечались по территории области. Ложбина будет пока сохраняться на ближайшие сутки. Затем быстро смещается промежуточный гребень, за счет этого 23 октября улучшается погода в плане облачности, будет становиться меньше и без осадков, а затем следом опять смещается ложбина, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

Во вторник, 22 октября, будет местами небольшой дождь. Ночью температура будет +1…+3 градуса, а днем +3… +5 градусов. Ветер западный 3–8 м/с.

В среду, 23 октября, преимущественно без осадков. Температура ночью +0… -2 градуса, днем обещают +4… +6 градусов. Воздух прогреется за счет солнца. Ветер юго-западный, ночью 2–7 м/с, а днем 4–9 м/с.

В четверг, 24 октября, обещают небольшой дождь. Ночью будет +1… +3 градусов, а днем +4… +6 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.