«Последний шик»: новосибирцы собирают ведра грибов, несмотря на мороз — смотрим, где именно

В середине октября еще можно найти опята Источник: Mycology.su











В Новосибирскую область пришли осенние морозы, но это не мешает грибникам отправляться в лес. Сейчас в основном можно найти только опята, вешенки и валуи. Эти грибы, как объяснила специалист, способны выдерживать низкие температуры.

Подберезовики с белыми грибами сейчас уже не найти, так как деревья сбросили листву, а вот пни и валежник стоит осматривать внимательнее. На них можно найти съедобные экземпляры грибов.

Своими находками новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте». Смотрим что, а главное где им удалось собрать, несмотря на очень не ласковую погоду с ветром.

Грибочки собраны за Пашино Источник: Оксана Бадьина, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com

«Раздольное, последний шик». Именно такую подпись придумал новосибирец Источник: Владимир Матвеенко, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com











Симпатичные вешенки Источник: Анна Медведева, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com











Опята собраны за Белояркой Источник: Дмитрий Никандров, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com











Опята из Тогучинского района Источник: Ольга Поташникова, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» / Vk.com









