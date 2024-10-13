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Осень По грибы, по ягоды «Последний шик»: новосибирцы собирают ведра грибов, несмотря на мороз — смотрим, где именно

«Последний шик»: новосибирцы собирают ведра грибов, несмотря на мороз — смотрим, где именно

Для части грибов холод не помеха

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1 комментарий

В середине октября еще можно найти опята

В Новосибирскую область пришли осенние морозы, но это не мешает грибникам отправляться в лес. Сейчас в основном можно найти только опята, вешенки и валуи. Эти грибы, как объяснила специалист, способны выдерживать низкие температуры.

Подберезовики с белыми грибами сейчас уже не найти, так как деревья сбросили листву, а вот пни и валежник стоит осматривать внимательнее. На них можно найти съедобные экземпляры грибов.

Своими находками новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» во «ВКонтакте». Смотрим что, а главное где им удалось собрать, несмотря на очень не ласковую погоду с ветром.

Грибочки собраны за Пашино

«Раздольное, последний шик». Именно такую подпись придумал новосибирец

Симпатичные вешенки

Опята собраны за Белояркой

Опята из Тогучинского района

В конце месяца синоптики даже ждут до +17 градусов — это значит, что грибной сезон продолжается. Даже в ноябре можно набрать корзинку вкусных грибов.

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Комментарии
1
Гость
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В этом году опенка много
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