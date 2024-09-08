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Осень Стук дятла — к дождям: изучаем приметы погоды на 8 сентября

Стук дятла — к дождям: изучаем приметы погоды на 8 сентября

Обилие грибов предупреждаеи о холодной и затяжной осени

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Дятел предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие дни

В православном календаре 8 сентября отмечается день святых мучеников Адриана и Натальи. Дата была важной не только с религиозной точки зрения, но и служила значимой вехой в определении будущей погоды. На протяжении многих веков в народной традиции сложились приметы, по которым люди пытались предугадать, какой будет погода зимой или осенью.

Одной из наиболее известных примет на 8 сентября является плотный туман, который считается предвестником теплой осени. Если утром спустился густой туман, это означает, что погода будет благоприятной и температура не опустится ниже комфортного уровня. В противовес этому, иней, покрывающий деревья, и обилие рябины, усыпанной яркими ягодами, служат знаками того, что холодные дни уже близко.

Также гром в этот день дает надежду на то, что осень будет долгой и теплой. Небо, почти лишенное облаков, сулит ясную и солнечную погоду. Стук дятла предвещает скорые дожди, которые могут испортить погоду на ближайшие дни. Обилие ягод и грибов может быть предвестником холодной и затяжной осени.

Еще одна народная примета связана с утренними температурами. Холодное утро 8 сентября означает, что зима наступит рано и будет особенно морозной.

Ранее НГС писал, что сервисы составили прогноз погоды в Новосибирске на сентябрь.

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