+5 градусов и дожди: прогноз погоды на первую неделю сентября в Новосибирске — данные сервисов

В регион пришла календарная осень Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске наступила календарная осень. Уже совсем скоро листья на деревья пожелтеют и опадут, а там, где была зеленая трава, будет слой снега. Редакция НГС изучила данные погодных сервисов и выяснила, что ожидает сибиряков в первую неделю осени.

По данным «Яндекс.Погода», уже с понедельника в город придут дожди, которые продлятся всю неделю. Самым теплым днем станет воскресенье, 8 сентября. Температура воздуха днем составит +15 градусов, ночью ожидается + 11 градусов.

Самым теплым днем станет воскресенье Источник: Yandex.ru/pogoda











Вот сервис Rusmeteo.net, сообщает, что недельный дождь закончится к выходным. Уже в воскресенье вместо серых туч на небе появится солнце, температура воздуха днем составит +13 градусов, в ночное время ожидается +8 градусов.

Самым холодным днем семидневки станет понедельник Источник: Rusmeteo.net











Сервис Gismeteo также прогнозирует обильные осадки на неделе. По данным сервиса, самым холодным днем семидневки станет понедельник, 2 сентября. Температура воздуха днем составит +9 градусов, ночью столбики термометров +7 градусов.

Периодически в Новосибирске будут дожди Источник: Gismeteo









