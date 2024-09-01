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Осень +5 градусов и дожди: прогноз погоды на первую неделю сентября в Новосибирске — данные сервисов

+5 градусов и дожди: прогноз погоды на первую неделю сентября в Новосибирске — данные сервисов

Осадки ожидаются на протяжении всей семидневки

1 850
4 комментария

В регион пришла календарная осень

В Новосибирске наступила календарная осень. Уже совсем скоро листья на деревья пожелтеют и опадут, а там, где была зеленая трава, будет слой снега. Редакция НГС изучила данные погодных сервисов и выяснила, что ожидает сибиряков в первую неделю осени.

По данным «Яндекс.Погода», уже с понедельника в город придут дожди, которые продлятся всю неделю. Самым теплым днем станет воскресенье, 8 сентября. Температура воздуха днем составит +15 градусов, ночью ожидается + 11 градусов.

Самым теплым днем станет воскресенье

Вот сервис Rusmeteo.net, сообщает, что недельный дождь закончится к выходным. Уже в воскресенье вместо серых туч на небе появится солнце, температура воздуха днем составит +13 градусов, в ночное время ожидается +8 градусов.

Самым холодным днем семидневки станет понедельник

Сервис Gismeteo также прогнозирует обильные осадки на неделе. По данным сервиса, самым холодным днем семидневки станет понедельник, 2 сентября. Температура воздуха днем составит +9 градусов, ночью столбики термометров +7 градусов.

Периодически в Новосибирске будут дожди

Ранее мы изучи данные погодных сервисов и составили прогноз погоды на весь сентябрь.

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Комментарии
4
Гость
1 сентября 2024, 14:02
Спорим вечером будет прогноз на +28?
Гость
1 сентября 2024, 14:12
Что удаляете? Комментарий от бота СГК про включение отопления уже есть. Всеми правдами и неправдами пытаются растянуть отопительный сезон на сентябрь и май, чтобы сжечь побольше бурого угля, чтобы собрать побольше коммунальных платежей (они зависят от продолжительности отопительного сезона.) Отапливают улицы города при среднесуточных температурах +15, привет, смог и онкология. Скоро и летом будут отапливать, уже проталкивают идею, а почему бы и нет? Все молча дышат смогом, открывают окна, исправно платят за закрытые батареи.
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