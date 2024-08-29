«Кто больше роз подарит, тот круче»: сколько стоит букет к 1 Сентября — НГС прошелся по точкам с цветами

Купить цветы к 1 Сентября сейчас не проблема Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В этом году школьные линейки решили перенести с первого сентября на второе: календарная осень наступит в воскресенье. НГС решил выяснить, какие букеты в Новосибирске можно купить для поздравления учителей. Корреспондент Настасья Медведева прошлась по частным и сетевым цветочным магазинам, посмотрела на маркетплейсах, посетила оптовый рынок и даже пообщалась с бабушками у метро. Где выгоднее и проще всего купить цветы, а также какое мнение у родителей насчет этой традиции — в материале НГС.

Цветочные магазины у дома

Сначала Настасья прогулялась по нескольким цветочным магазинам формата «у дома». В одном из них продавцы-флористы Наталья и Алла рассказали, что чаще всего ко Дню знаний покупают недорогие цветы. Например, веточку хризантемы или единичную розу. В последнее время неплохо берут гортензии — они довольно объемно и необычно смотрятся.

В цветочных магазинах у дома хороший выбор Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Максимальный чек, по наблюдениям продавцов, — 1500 рублей. Самая дешевая роза тут — 240 рублей за штуку, веточка хризантемы — 290 рублей, маленькая веточка гортензии обойдется в 900 рублей. На большие и пышные букеты средний чек — 5 тысяч рублей, на мини-букеты — 2500 рублей. Покупатели уже делают предзаказы, но продавцы ждут и тех, кто примчится в последний момент. При этом цены к началу линеек, по заверению продавцов, не поменяются.

Повышения цен к 1 Сентября тут не планируют Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Цены уже повысились в прошлом году ощутимо. И дело тут не российских праздниках. Доставка стала дороже. Из Кении (Африка) доставка повысилась на 10 рублей за каждый цветок. А мы их тысячами берем, — отмечают продавцы.

Минимальные цены на розы и цветы в разных магазинах города Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Владелец другого частного цветочного магазина Александр отметил: с каждым годом родители всё меньше переживают по поводу цветов для учителей. При этом, по его наблюдениям, меняются и тренды.

В магазине у Александра цены на букеты варьируются Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Раньше считалось почетно, когда каждый ученик приносит небольшой букет из трех роз, веточек хризантем или по одному цветку. Сейчас принято скидываться всем классом и брать один, но дорогой букет стоимостью в среднем в 6 тысяч рублей.

— Сейчас многие покупатели на оптовках берут цветы. Еще современные родители пытаются экономить на цветах — берут один букет на всех. Самые популярные персональные букеты — из хризантем и роз. Если кто-то хочет изыски, как правило, заказывают заранее, — отметил Александр.

Первоклассникам выгодно брать мини-букеты-корзиночки. Их удобно нести Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Предприниматель цветы подорожали из-за таможенной пошлины, которая раньше была 5%, а с прошлого месяца стала 20%.

— Новая партия придет уже дороже. Голландия в любом случае дорожает, а там аукцион, куда везут розы со всего мира. Своего рода мафия. Плюс сколько еще из-за таможни российской накрутят, неизвестно. Но новые поставки пойдут уже по новой цене. На праздники тоже дорожают поставки — видимо, у них там календарь русских праздников. Многие думают, что это мы цены накручиваем, а мы на праздники, наоборот, урезаем надбавку, потому что от цены, которая приходит в праздники с надбавкой, у покупателей вообще глаза на лоб повылезают, — считает бизнесмен.

Мужчина не берет обычные гвоздики из-за ассоциации с похоронами Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Цена за одну розу в магазине Александра — 250 рублей, одной веточки хризантемы — 300 рублей, цена розовой гвоздики — 150 рублей. При этом, отмечает предприниматель, красные гвоздики он не покупает — у многих они ассоциируются с похоронами. Средняя цена небольшого букета-композиции — 2500 рублей.

Сетевой магазин

В одном из сетевых магазинов города отметили: первоклассники чаще сейчас берут небольшие аккуратные букеты или корзиночки, чтобы малышам их было удобно нести. В среднем и старшем звене принято скидываться на один дорогой букет. Средняя цена в этом магазине на такой заказ — 4 тысячи рублей.

В сетевом магазине к продаже рекомендовали «французские» розы (красные и розовые в центре фото) Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Большие букеты собирают на любой вкус и цвет в зависимости от пожеланий родителей — кому-то больше по душе монобукеты, а кому-то — композиции. Одиночные букеты или композиции родители стараются подобрать не дороже 1500 рублей. Популярные цветы, помимо традиционных роз и хризантем, — герберы, похожие на большие ромашки и альстромерии, напоминающие лилии. Их флористы рекомендуют к покупке из-за стойкости.

Для малышни флористы рекомендует букет-комплимент (справа) Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Самую дешевую розу удалось найти в сетевом магазине за 250 рублей, она из России. Веточка хризантемы обойдется в 400 рублей, красная гвоздика — 110 рублей. Цена за средний букет варьируется в районе 3–4 тысяч рублей. Есть варианты за 6500. Цены на мини-букеты — идеальный вариант для первоклассника — начинаются от 950 рублей.

Бабушки у метро

Бабушки у метро тоже издавна торгуют цветами, и, по их словам, к 1 Сентября спрос на них заметно растет. Так, продавец цветов Любовь торгует астрами по 40 рублей за штуку, гладиолусами по 600 рублей за три штуки. Собирает женщина и мини-букетики для детей за 150 рублей — аккуратные кулечки с астрами и украшениями из сухоцветов.

Астры Любовь продает по 40 рублей за штуку Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— У нас, конечно, дешевле. Я тогда пионы продавала по 600 рублей, а мне дочь сказала, что в киосках они по 1500–2000 продаются. А так хорошо всё берут, — признаётся женщина.

Уличные торговцы создают милые букеты из цветов, которые собрали в своем огороде Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Ее соседка Маргарита подошла к вопросу еще серьезнее — подготовила мини-букетики из пионов, георгин, ромашек и других цветов. Каждый — по 350 рублей. Женщина призналась, что цветы у нее покупают и дети, и взрослые охотно.

Оптовый магазин

На одной из новосибирских оптовых баз, которую нам подсказали продавцы-частники, выбор живых срезанных цветов оказался очень богат. В основном, однако, тут продают розы, гвоздики, хризантемы и герберы, а также представлено много букетов. Предзаказы от родителей к 1 Сентября, отмечают сотрудники магазина, уже вовсю поступают.

На оптовом рынке много «уставших» цветов Источник: Настасья Медведева / NGS.RU Самая дешевая роза в рознице стоит 66 рублей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

— Спрос в этом году на такие заказы от родителей в сравнении с прошлым вырос в два раза, — отметила Наталья Данилова, заместитель управляющего оптовым центром.

Букет из гербер в магазине (справа) Источник: Настасья Медведева / NGS.RU Герберы по 156 рублей на оптовом рынке Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Самая дешевая роза по акции здесь стоит 66 рублей в розницу. Самый дешевый цветок — гербера, продается по 49 рублей. Веточка хризантемы обойдется в 99 рублей, а гипсофилы — в 156 рублей (для сравнения: в одном из магазинов букет из гипсофил стоил 2350 рублей).

Такой букет обойдется в 4450 рублей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Выбор букетов тут довольно большой — можно найти поскромнее за 1400–1600 рублей, но они явно увесистее вариантов из обычных магазинов. Довольно шикарные букеты удалось обнаружить за 3200–3500 рублей. Цены за огромные корзинки варьируются от 4500 до 6000.

Самый дорогой букет мы нашли за 6 тысяч рублей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Единственный минус из всего этого аттракциона щедрости — не все представленные цветы выглядят свежими. И если с букетами всё более-менее эстетично, то среди единичных цветов многие попадаются весьма «уставшие».

Маркетплейсы

Как оказалось, купить букет к 1 Сентября сейчас предлагают и маркетплейсы. Цены на букет начинаются от 800 рублей. Как вариант для учителей предлагают приобрести букеты из мыла и чайные букеты (от 700 рублей), букеты из сухоцветов (от 1000 рублей).

Цены на самые дешевые единичные розы начинаются от 175 рублей за штуку. Доставка для всех цветов — от 3 часов.

Что думают родители?

Мы также спросили, сколько готовы потратить на букет родители школьников из числа наших читателей. Пользователь под ником Воробей отметил, что на букет потратит 1509 рублей. Елена сообщила, что ограничится коробкой конфет. Мнения новосибирцев о такой тракте, как букет учителю, в принципе разделились. Часть сибиряков уверена, что учителям вообще не нужно дарить цветы — это лишнее.

— Считаю, что ничего учителям не надо дарить, это их работа, — уверена Елена.

Часть горожан признались: было лучше, когда цветы несли с огородов и дач.

— Мне нравилось, как было раньше — несли цветы с дачи. Астры, гладиолусы. А сейчас кто больше роз подарит, тот круче. Кто больше денег на букет потратит, тот и молодец, — сетует Ирина.

Многие родители уверены: покупать цветы учителям не нужно Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Читательница НГС Лариса отметила, что второй год они сдают всем классом по 150 рублей и дарят один большой букет.

— Такой букет учителю будет очень приятно получить и взять домой. Наш учитель в прошлом году среди старшего и среднего звена одна была с самым шикарным букетом. А вот в начальной школе как раз уместно, чтобы каждый ученик был с букетом. Это и красиво, и традиционно. В любом случае дарить букет учителям на 1 Сентября нужно. Это традиция и уважение со стороны родителей и учеников к нелегкому труду педагогов, — заключила Лариса.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы скупали искусственные цветы для кладбищ на Троицу. Мы делали обзор по стоимости.