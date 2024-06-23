Тратят до 20 тысяч: новосибирцы скупают искусственные цветы для кладбищ на Троицу — сколько они стоят

На въезде на кладбище цветы стоят дороже Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Сегодня, 23 июня, православные верующие отмечают праздник Троицы. В этот день принято посещать праздничные богослужения в храмах и причащаться. Также некоторые люди посещают могилы покойных родных. Отправляясь на кладбище, сибиряки берут с собой на могилы искусственные ритуальные цветы. Корреспонденты НГС пообщались с продавцами и узнали, сколько стоят такие букеты.



Как рассказала одна из продавцов Елена, в последние годы люди редко покупают искусственные цветы в ритуальных магазинах, сейчас новосибирцы предпочитают их приобретать на маркетплейсах.



— Покупателей стало меньше. Цветы же теперь продают не только в ритуальных салонах, их можно найти и в обычных магазинах, и в интернете заказать. В среднем люди на такие цветы тратят около 400–500 рублей, — пояснила Елена.

Такой букет обойдется в 1000 рублей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











По словам сибирячки, люди редко покупают искусственные цветы в больших количествах. Елена рассказала, что самый большой заказ у нее был на 40 букетов.

А такой букет стоит 800 рублей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Низкий поток покупателей отмечает и другой продавец Илья. По словам мужчины, из-за этого выросли цены на товары.



— Действительно, стало меньше покупателей и цены на закупку выросли, соответственно, и на продукцию цены выросли. В Троицу и Родительскую субботу чаще берут мелкоцвет, он самый ходовой и стоит в среднем от 100 до 200 рублей. Люди берут побольше именно мелких цветов, чтобы могилку можно было облагородить и это приятно смотрелось, — рассказал Илья.

А эти розы стоят 700 рублей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Мужчина пояснил, что самый крупный заказ на цветы у него был на 20 тысяч рублей. Отметим, что на въезде на кладбище цена самых дорогих цветов варьируется от 800 до 1000 рублей, в глуби кладбища букеты стоят от 600–700 рублей.

