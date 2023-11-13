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По области до +8 градусов и ветер до 17 м/с: что еще новосибирцам ждать от погоды в ближайшие дни

В НСО и областной столице по-прежнему продолжает таять снег

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Внезапно вернувшееся тепло не спешит покидать Новосибирск и Новосибирскую область

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В Новосибирск и Новосибирскую область вернулись плюсовые температуры. И, несмотря на осадки, похолодания в ближайшие дни не будет — об этом НГС рассказали в региональном Гидрометцентре.

В Новосибирске в ночь на 14 ноября температура достигнет -1…+1 градусов, а днем +2…+4 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер будет западный.

В ночь на 15 ноября в городе вероятны +1…+3, а днем +4…+6 градусов. Ночью 16 ноября возможны +2…+4 градусов, а днем +5…+7 градусов. И те, и другие сутки пройдут преимущественно без осадков.

В Новосибирской области в ночь на 14 ноября синоптики обещают -3…+2, а днем +2…+7 градусов. Во вторник в некоторых районах пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Местами вероятны туманы и гололед. Ожидается юго-западный ветер скоростью 4–9 м/c. Местами порывы усилятся до 14 м/с.

В ночь на 15 ноября в регионе установятся -1…+4, а днем +3…+8 градусов. Местами юго-западный ветер может усилиться до 17 м/с. Такие же температуры сохранятся и 16 ноября. В ночь на среду и четверг также прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег.

— До конца недели сохраняем тепло. И уже на следующей неделе ожидается похолодание, — начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Кстати, синоптики объяснили НГС, почему в ноябре в Новосибирске плюсовая температура и бесконечный дождь.

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