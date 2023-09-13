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«Гребень от европейского антициклона»: в Новосибирск идет теплая осенняя погода — прогноз от синоптиков

Температура повысится до +21 градуса

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В городе будет солнечно

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В Новосибирске в конце недели установится хорошая солнечная погода. В Западно-Сибирском метеоцентре назвали предстоящие дни «бабьем летом».

— Будет преобладать поле повышенного атмосферного давления. К нам заходит гребень от европейского антициклона. Давление будет расти, незначительно, правда. Потоки слабые, поэтому скорость ветра тоже. Будет много солнца на фоне антициклона, — рассказала редакции НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Все три дня будет преимущественно без осадков и температура будет повышаться.

В четверг, 14 сентября, ночью обещают +7...+9 градусов, днем +18...+20 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2–7 м/с.

В пятницу и субботу, 15 и 16 сентября, ночью будет +8...+10 градусов, днем +19...+21 градусов. Ветер северо-восточный, который перейдет на северный со скоростью 2–7 м/с.

Синоптики предполагают, что первый снег в Новосибирске может пойти в конце сентября. Но до установления снежного покрова еще далеко.

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