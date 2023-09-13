«Гребень от европейского антициклона»: в Новосибирск идет теплая осенняя погода — прогноз от синоптиков

В Новосибирске в конце недели установится хорошая солнечная погода. В Западно-Сибирском метеоцентре назвали предстоящие дни «бабьем летом».

— Будет преобладать поле повышенного атмосферного давления. К нам заходит гребень от европейского антициклона. Давление будет расти, незначительно, правда. Потоки слабые, поэтому скорость ветра тоже. Будет много солнца на фоне антициклона, — рассказала редакции НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.