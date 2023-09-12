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Глава Гидрометцентра России предупредил о низком уровне воды в реках Новосибирской области

Эта проблема мешает судоходству

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По словам главы Гидрометцентра, улучшить ситуацию могут дожди

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Научный руководитель Гидрометцентра России предупредил о низком уровне воды в реках Новосибирской области. Эта проблема мешает судоходству, сообщает агентство ТАСС, цитируя слова Романа Вильфанда.

— В Коми на реках Вычегде, Печоре, Усе уровень воды ниже неблагоприятно низких отметок, то есть здесь большие сложности с судоходством. В Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях аналогичная ситуация. В Кировской области, Башкортостане, Дагестане, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономном округах и Якутии уровень воды ниже опасно низкой отметки, — сообщил руководитель Гидрометцентра страны.

В ближайшее время, по словам специалиста, ситуация не улучшится, решить проблему могут только обильные осадки или же морозы, которые приведут к замерзанию водоемов.

Уровень воды опустился и в других регионах страны, например, в Коми, Дагестане, Якутии, Кировской области и еще нескольких регионах. При этом на реках Дальневосточного федерального округа уровень воды повышен. В Приморском и Хабаровском краях он превышает неблагоприятную отметку, а местами — опасную. Повышения уровня воды также фиксируют в Бурятии.

Недавно синоптики рассказали о том, что в Новосибирск пришло бабье лето, но с перерывом на дождливую погоду.

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РекаВодаСудоходствоГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
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