В центре Новосибирска выпала снежная крупа — чем она отличается от града

Днем 29 сентября в Новосибирске выпала снежная крупа. Такие осадки образуются в результате сложного процесса конденсации.

Крупу заметили в Центральном районе города. Синоптики рассказали подробнее об этом явлении.

— Согласно данным доплеровского радиолокатора, никаких грозовых очагов не было, поэтому это не град, а одна из фаз осадков, как снежная крупа, — пояснила корреспонденту НГС Анна Лапчик, начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.