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В центре Новосибирска выпала снежная крупа — чем она отличается от града

Осадки заметили в городе в середине дня

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Осадки, похожие не град, заметили в центре

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Днем 29 сентября в Новосибирске выпала снежная крупа. Такие осадки образуются в результате сложного процесса конденсации.

Крупу заметили в Центральном районе города. Синоптики рассказали подробнее об этом явлении.

— Согласно данным доплеровского радиолокатора, никаких грозовых очагов не было, поэтому это не град, а одна из фаз осадков, как снежная крупа, — пояснила корреспонденту НГС Анна Лапчик, начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики объяснили, что снежная крупа представляет собой слипшиеся снежинки — из-за этих снежинок крупинка имеет матовую структуру и неравномерную поверхность. Град отличается на вид тем, что у него ледяная поверхность и структура.

Накануне в Новосибирске выпал первый в этом сезоне снег. В результате в городе собрались пробки, а сибиряки начали массово делиться снимками из своих районов. Посмотрите, как это было, в нашей онлайн-трансляции.

Завтра в Новосибирской области ожидается снег и гололед. Из-за этого водителям рекомендуют поменять шины на зимние.

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