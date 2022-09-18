Будет ли бабье лето в Новосибирске? Изучаем прогноз погоды на неделю
В Новосибирске были теплые выходные
В Новосибирске на следующей неделе будет переменчивая погода. К середине недели, по данным погодных сервисов, погода улучшится и температура поднимется до +26 градусов. Мы изучили разные сайты с прогнозами погоды на неделю, чтобы узнать, чего ожидать.
По данным «Яндекс.Погоды», на следующей неделе самым теплым днем станет четверг,
По данным «Гисметео», также самым теплым днем станет четверг, температура поднимется до +26 градусов. Начало недели будет облачно, и температура будет
«Метеовести» сообщают, что в понедельник ночью температура опустится до +8 градусов. Также, по данным «Метеовестей», во вторник,
В Новосибирск на прошлой неделе пришло похолодание. НГС решил изучить прогноз погоды, чтобы выяснить, когда горожанам стоит ждать первого снега.