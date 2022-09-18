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Будет ли бабье лето в Новосибирске? Изучаем прогноз погоды на неделю

В Новосибирске были теплые выходные

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В городе начинают желтеть листья

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В Новосибирске на следующей неделе будет переменчивая погода. К середине недели, по данным погодных сервисов, погода улучшится и температура поднимется до +26 градусов. Мы изучили разные сайты с прогнозами погоды на неделю, чтобы узнать, чего ожидать.

К воскресенью ночные температуры опустятся до +2 градусов

К воскресенью ночные температуры опустятся до +2 градусов

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По данным «Яндекс.Погоды», на следующей неделе самым теплым днем станет четверг, 22 сентября. Температура поднимется до +26 градусов. В понедельник будет облачно с прояснениями, а во вторник, 20 сентября, станет пасмурно. Как сообщает «Яндекс», три дня на следующий неделе будет солнечно. Зато на следующих выходных вернется осень и температура опустится до +11 градусов.

По «Гисметео», на неделе будет два солнечных дня

По «Гисметео», на неделе будет два солнечных дня

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По данным «Гисметео», также самым теплым днем станет четверг, температура поднимется до +26 градусов. Начало недели будет облачно, и температура будет +19... +20 градусов. По «Гисметео», на выходных будет дождь, а ночные температуры будут +3 градуса.

На «Метеовестях» прогноз ограничен пятью днями

На «Метеовестях» прогноз ограничен пятью днями

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«Метеовести» сообщают, что в понедельник ночью температура опустится до +8 градусов. Также, по данным «Метеовестей», во вторник, 20 сентября, будет дождь. В среду и четверг дневные температуры превысят +23... +25 градусов. В пятницу температура начнет снижаться.

В Новосибирск на прошлой неделе пришло похолодание. НГС решил изучить прогноз погоды, чтобы выяснить, когда горожанам стоит ждать первого снега.

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