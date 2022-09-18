Будет ли бабье лето в Новосибирске? Изучаем прогноз погоды на неделю

По данным «Яндекс.Погоды», на следующей неделе самым теплым днем станет четверг, 22 сентября . Температура поднимется до +26 градусов. В понедельник будет облачно с прояснениями, а во вторник, 20 сентября , станет пасмурно. Как сообщает «Яндекс», три дня на следующий неделе будет солнечно. Зато на следующих выходных вернется осень и температура опустится до +11 градусов.