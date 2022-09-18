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В Новосибирске завершают сбор урожая — 10 впечатляющих фотографий с уборочной кампании

На этой неделе 38 сельхозпредприятий и 108 фермерских хозяйств завершили уборочную кампанию

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Фотокорреспондент НГС побывал в ЗАО птицефабрика «Посевнинская», где завершают уборочную кампанию

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В Новосибирской области в разгаре уборочная кампания 2022 года. В этом году она стартовала раньше обычных сроков и началась 27 июля. На этой неделе в регионе 38 сельхозпредприятий и 108 фермерских хозяйств завершили уборочную кампанию. Фотокорреспондент НГС побывал на птицефабрике «Посевнинская», где собирают зерновые для корма для животных.

На этой неделе 38 сельхозпредприятий и 108 фермерских хозяйств завершили уборочную кампанию — 2022. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области. К уборке урожая в этом году приступили 27 июля

На этой неделе 38 сельхозпредприятий и 108 фермерских хозяйств завершили уборочную кампанию — 2022. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области. К уборке урожая в этом году приступили 27 июля

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Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, по убранной площади зерновых культур лидируют районы: Сузунский — 89,3%, Купинский — 88,3%, Здвинский — 79,6%. Наивысшая урожайность — в районах: Колыванском — 39,2 ц/га, Коченевском — 30,9 ц/га, Маслянинском — 30,8 ц/га

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, по убранной площади зерновых культур лидируют районы: Сузунский — 89,3%, Купинский — 88,3%, Здвинский — 79,6%. Наивысшая урожайность — в районах: Колыванском — 39,2 ц/га, Коченевском — 30,9 ц/га, Маслянинском — 30,8 ц/га

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Как сообщил Евгений Лещенко, министр сельского хозяйства, изначально прогнозировали валовый сбор урожая на уровне <nobr class="_">2,8 млн</nobr> тонн зерна. Сейчас появилось понимание, что аграрии превысят <nobr class="_">3-миллионный</nobr> рубеж

Как сообщил Евгений Лещенко, министр сельского хозяйства, изначально прогнозировали валовый сбор урожая на уровне 2,8 млн тонн зерна. Сейчас появилось понимание, что аграрии превысят 3-миллионный рубеж

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В этом году два раза выделяли дополнительные средства на техническое переоснащение в сельском хозяйстве, общая сумма превышает <nobr class="_">2 миллиарда</nobr> рублей

В этом году два раза выделяли дополнительные средства на техническое переоснащение в сельском хозяйстве, общая сумма превышает 2 миллиарда рублей

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На опережающие темпы уборочной кампании повлияло заблаговременное приобретение техники и необходимых запчастей

На опережающие темпы уборочной кампании повлияло заблаговременное приобретение техники и необходимых запчастей

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Всего в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» аграриям выделили более <nobr class="_">3,1 миллиарда</nobr> рублей. Это значительно больше, чем годом ранее

Всего в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» аграриям выделили более 3,1 миллиарда рублей. Это значительно больше, чем годом ранее

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Министр сельского хозяйства подчеркнул, что самое главное отличие от предыдущих лет — это высокое качество зерна текущего года

Министр сельского хозяйства подчеркнул, что самое главное отличие от предыдущих лет — это высокое качество зерна текущего года

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По информации, представленной филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области, по состоянию на 8 сентября проанализировано качество <nobr class="_">177,4 тысячи</nobr> тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы яровой и озимой <nobr class="_">114 тысяч</nobr> тонн. По результатам мониторинга пшеница <nobr class="_">3-го</nobr> класса составила 85,7%, <nobr class="_">4-го</nobr> класса — 8,7%, <nobr class="_">5-го</nobr> класса — 5,6%

По информации, представленной филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области, по состоянию на 8 сентября проанализировано качество 177,4 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы яровой и озимой 114 тысяч тонн. По результатам мониторинга пшеница 3-го класса составила 85,7%, 4-го класса — 8,7%, 5-го класса — 5,6%

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На сегодняшний день скошено и обмолочено зерновых и зернобобовых культур <nobr class="_">7,2 тысячи</nobr> га, валовый сбор составил <nobr class="_">23,1 тысячи</nobr> тонн. Весь собранный урожай в основном планируется использовать на корм для птиц, чтобы получить в итоге здоровый и качественный продукт

На сегодняшний день скошено и обмолочено зерновых и зернобобовых культур 7,2 тысячи га, валовый сбор составил 23,1 тысячи тонн. Весь собранный урожай в основном планируется использовать на корм для птиц, чтобы получить в итоге здоровый и качественный продукт

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Областные власти решили показать публике реальный пример импортозамещения и инноваций в сфере производства сельхозоборудования. Для этого журналистов позвали в чистое поле в районе Верх-Ирмени, чтобы они своими глазами увидели в деле не имеющий аналогов агрегат местного производителя. Ироничный репортаж от обозревателя НГС можете прочесть по ссылке.

Сельское хозяйствоУборочная кампанияУрожай
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