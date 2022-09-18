В Новосибирске завершают сбор урожая — 10 впечатляющих фотографий с уборочной кампании

В Новосибирской области в разгаре уборочная кампания 2022 года. В этом году она стартовала раньше обычных сроков и началась 27 июля. На этой неделе в регионе 38 сельхозпредприятий и 108 фермерских хозяйств завершили уборочную кампанию. Фотокорреспондент НГС побывал на птицефабрике «Посевнинская», где собирают зерновые для корма для животных.