«Очень холодная воздушная масса»: синоптики пообещали новосибирцам невысокие температуры и ночные заморозки
Небольшого потепления стоит ждать только на следующей неделе
Холодная погода продержится в Новосибирске и области как минимум до конца недели. Об этом НГС рассказали в Западно-Сибирском УГМС.
— Сейчас над нами очень холодная однородная воздушная масса, антициклон, — рассказали НГС синоптики. — Небольшая облачность есть в дневные часы, а в ночные она рассеивается на фоне повышенного атмосферного давления, и поэтому очень холодно. Собственно, заморозки были уже и сегодня: по области — до -5.
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