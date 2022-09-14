«Очень холодная воздушная масса»: синоптики пообещали новосибирцам невысокие температуры и ночные заморозки

Холодная погода продержится в Новосибирске и области как минимум до конца недели. Об этом НГС рассказали в Западно-Сибирском УГМС.



— Сейчас над нами очень холодная однородная воздушная масса, антициклон, — рассказали НГС синоптики. — Небольшая облачность есть в дневные часы, а в ночные она рассеивается на фоне повышенного атмосферного давления, и поэтому очень холодно. Собственно, заморозки были уже и сегодня: по области — до -5.