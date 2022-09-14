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«Очень холодная воздушная масса»: синоптики пообещали новосибирцам невысокие температуры и ночные заморозки

Небольшого потепления стоит ждать только на следующей неделе

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Синоптики пообещали ясные, но прохладные дни

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Холодная погода продержится в Новосибирске и области как минимум до конца недели. Об этом НГС рассказали в Западно-Сибирском УГМС.

— Сейчас над нами очень холодная однородная воздушная масса, антициклон, — рассказали НГС синоптики. — Небольшая облачность есть в дневные часы, а в ночные она рассеивается на фоне повышенного атмосферного давления, и поэтому очень холодно. Собственно, заморозки были уже и сегодня: по области — до -5.

Сегодня, 14 сентября, днем столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов, ветер будет дуть северный и северо-восточный, 2–7 м/с.

В четверг, 15-го, и пятницу, 16 сентября, метеорологи не ждут осадков, воздух прогреется до +14... +16 градусов. Ночью в городе и области похолодает: +1... +3, в пригороде — заморозки до -2 градусов.

Накануне утром Новосибирск утонул в тумане — посмотрите эти атмосферные фото.

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