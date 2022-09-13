Для автомобилистов выпустили предупреждение: список опасных участков на трассах, где дорогу плохо видно

Сентябрьские туманы появились на трассах Новосибирской и Омской областей. Об опасности для автомобилистов сообщили в пресс-службе Сибуправтодора.

Густой туман стали замечать на федеральных дорогах Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт» и Р-402. Вечером, ночью и утром из-за погодных условий видимость снижается вплоть до нуля, а риск ДТП возрастает.