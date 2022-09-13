Для автомобилистов выпустили предупреждение: список опасных участков на трассах, где дорогу плохо видно
Утром, вечером и ночью видимость снижается из-за туманов
Сентябрьские туманы появились на трассах Новосибирской и Омской областей. Об опасности для автомобилистов сообщили в пресс-службе Сибуправтодора.
Густой туман стали замечать на федеральных дорогах Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт» и Р-402. Вечером, ночью и утром из-за погодных условий видимость снижается вплоть до нуля, а риск ДТП возрастает.
— В утренние часы 10 сентября на участке Р-402 с
Участки со значительным снижением видимости:
- Р-254 «Иртыш»: км 1437 — км 1440;
- Р-255 «Сибирь»: км 82 — км 85, подъезд к г. Томску км 97 — км 106;
- Р-256 «Чуйский тракт»: км 36 — км 39, км 69 — км 70, км 88 — км 90;
- Р-402: км 427 — км 437, км 496 — км 497.
Для безопасности автомобилистов на трассах организовали усиленное патрулирование участков. Как сообщили в пресс-службе, сотрудники ДПС следят за ситуацией, чтобы своевременно ввести реверсивный режим или перекрыть движение до улучшения видимости. За последние трое суток движение ограничивали минимум три раза.
— В соответствии с правилами безопасности участник движения обязан руководствоваться дорожными условиями при выборе скоростного режима и дистанции. Будьте предельно осторожны на участках с низкой видимостью, снижайте скорость до минимума или дождитесь более благоприятного времени для проезда в безопасном месте, — сообщили автомобилистам.
Сегодня утром Новосибирск накрыл туман, посмотрите на погодное явление в нашем фоторепортаже.