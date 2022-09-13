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Для автомобилистов выпустили предупреждение: список опасных участков на трассах, где дорогу плохо видно

Утром, вечером и ночью видимость снижается из-за туманов

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За 2 дня на одной из трасс произошло четыре ДТП из-за тумана

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Сентябрьские туманы появились на трассах Новосибирской и Омской областей. Об опасности для автомобилистов сообщили в пресс-службе Сибуправтодора.

Густой туман стали замечать на федеральных дорогах Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт» и Р-402. Вечером, ночью и утром из-за погодных условий видимость снижается вплоть до нуля, а риск ДТП возрастает.

— В утренние часы 10 сентября на участке Р-402 с 428-го по 430-й км произошло три ДТП с участием в общей сложности семи транспортных средств: четырех грузовых и трех легковых и тремя пострадавшими. Ночью 12 сентября на 430-м км столкнулись два легковых автомобиля, один человек получил легкие травмы. Все столкновения произошли в попутном направлении при несоблюдении водителями безопасной дистанции в условиях низкой видимости, рассказали в пресс-службе Сибуправтодора.

Участки со значительным снижением видимости:

  • Р-254 «Иртыш»: км 1437 — км 1440;
  • Р-255 «Сибирь»: км 82 — км 85, подъезд к г. Томску км 97 — км 106;
  • Р-256 «Чуйский тракт»: км 36 — км 39, км 69 — км 70, км 88 — км 90;
  • Р-402: км 427 — км 437, км 496 — км 497.

Для безопасности автомобилистов на трассах организовали усиленное патрулирование участков. Как сообщили в пресс-службе, сотрудники ДПС следят за ситуацией, чтобы своевременно ввести реверсивный режим или перекрыть движение до улучшения видимости. За последние трое суток движение ограничивали минимум три раза.

— В соответствии с правилами безопасности участник движения обязан руководствоваться дорожными условиями при выборе скоростного режима и дистанции. Будьте предельно осторожны на участках с низкой видимостью, снижайте скорость до минимума или дождитесь более благоприятного времени для проезда в безопасном месте, — сообщили автомобилистам.

Сегодня утром Новосибирск накрыл туман, посмотрите на погодное явление в нашем фоторепортаже.

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