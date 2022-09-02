Новосибирцы собирают опята ведрами — смотрим на пни, заросшие грибами, и огромные уловы

В Новосибирской области начался сезон опят. Их можно встретить в разных районах области на пнях и деревьях. Новосибирцы начали выкладывать фотографии своего улова в социальных сетях. Как сообщают грибники, в лесах опят полно, но пока много и кнопочек, которые через несколько дней вырастут.

— Грибов много по сравнению с прошлым сезоном, но они еще крошки, опята, по прогнозам, будут долго радовать. Я надеюсь, весь сентябрь, — поделилась Наталья Михеева.