Новосибирцы собирают опята ведрами — смотрим на пни, заросшие грибами, и огромные уловы
Опята собирают в Кудряшах, Ордынке и Мочище
В Новосибирской области начался сезон опят. Их можно встретить в разных районах области на пнях и деревьях. Новосибирцы начали выкладывать фотографии своего улова в социальных сетях. Как сообщают грибники, в лесах опят полно, но пока много и кнопочек, которые через несколько дней вырастут.
— Грибов много по сравнению с прошлым сезоном, но они еще крошки, опята, по прогнозам, будут долго радовать. Я надеюсь, весь сентябрь, — поделилась Наталья Михеева.
— Грибов очень много. От машины буквально 50 метров ходила возле дороги, за час-полтора набрала ведер пять. Можно ходить и ходить, но подумала о том, что их еще переработать нужно, — поделилась Татьяна Цветкова.
— В лесу много кнопочек, пара дней и подрастут, — рассказала Евгения Голубь
Недавно мы писали об опасных двойниках опят и о съедобных грибах. Самое главное в сборе грибов — не брать те, с которыми вы не знакомы.