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Новосибирцы собирают опята ведрами — смотрим на пни, заросшие грибами, и огромные уловы

Опята собирают в Кудряшах, Ордынке и Мочище

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Как говорят грибники, в лесах много кнопочек опят

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В Новосибирской области начался сезон опят. Их можно встретить в разных районах области на пнях и деревьях. Новосибирцы начали выкладывать фотографии своего улова в социальных сетях. Как сообщают грибники, в лесах опят полно, но пока много и кнопочек, которые через несколько дней вырастут.

— Грибов много по сравнению с прошлым сезоном, но они еще крошки, опята, по прогнозам, будут долго радовать. Я надеюсь, весь сентябрь, — поделилась Наталья Михеева.

Опята собирают в Кудряшах, Ордынке и Мочище

Опята собирают в Кудряшах, Ордынке и Мочище

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Опята собирать легко, главное — найти пень или дерево, где их много

Опята собирать легко, главное — найти пень или дерево, где их много

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Наталья собрала примерно 6 ведер

Наталья собрала примерно 6 ведер

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— Грибов очень много. От машины буквально 50 метров ходила возле дороги, за час-полтора набрала ведер пять. Можно ходить и ходить, но подумала о том, что их еще переработать нужно, — поделилась Татьяна Цветкова.

Татьяна нашла опята недалеко от дороги в Мочище

Татьяна нашла опята недалеко от дороги в Мочище

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Пни усыпаны маленькими грибами

Пни усыпаны маленькими грибами

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Максим рассказал, что набрал чуть больше 30 литров в Кудряшах

Максим рассказал, что набрал чуть больше 30 литров в Кудряшах

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— В лесу много кнопочек, пара дней и подрастут, — рассказала Евгения Голубь

Евгения тоже нашла опята в Кудряшах

Евгения тоже нашла опята в Кудряшах

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Недавно мы писали об опасных двойниках опят и о съедобных грибах. Самое главное в сборе грибов — не брать те, с которыми вы не знакомы.

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