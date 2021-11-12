«Днем около нуля и снег». Изменится ли погода в Новосибирске после выходных?

В Новосибирске на выходных будет теплая погода с мокрым снегом
В Новосибирске на грядущих выходных продержится теплая погода с мокрым снегом. В город также придут ветра.
— Основное похолодание ждем на следующей неделе. Температуры ночью слабо отрицательные. Днем около нуля. Всё время будет снег, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Суббота, 13 ноября: ночью мокрый снег, днем небольшой мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный
Воскресенье, 14 ноября: ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег. Ветер юго-западный
Понедельник, 15 ноября: небольшой снег, днем мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный
— Теплые дни еще будут. Будет похолодание, но потом снова потепление. Температура сохранится. Пока рано говорить, что это последние теплые деньки. Это будет мокрый снег с дождем, когда под ногами каша, сверху что-то сыпет, и к тому же будет ветер, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В ближайшие дни на дорогах Новосибирска будет гололед, а в городе — туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр России. Период предупреждения действует с 07:00