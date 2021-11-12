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«Днем около нуля и снег». Изменится ли погода в Новосибирске после выходных?

Синоптики составили прогноз на ближайшее время

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В город придет ветер

В город придет ветер

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В Новосибирске на выходных будет теплая погода с мокрым снегом

В Новосибирске на грядущих выходных продержится теплая погода с мокрым снегом. В город также придут ветра.

— Основное похолодание ждем на следующей неделе. Температуры ночью слабо отрицательные. Днем около нуля. Всё время будет снег, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Суббота, 13 ноября: ночью мокрый снег, днем небольшой мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем до 14 м/с. Температура ночью -1... -3 градуса. Днем около нуля.

Воскресенье, 14 ноября: ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег. Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем 6–11 м/с. Температура ночью -2... -4 градуса. Днем около нуля.

Понедельник, 15 ноября: небольшой снег, днем мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -3... -5 градусов, днем -2... -3 градуса.

— Теплые дни еще будут. Будет похолодание, но потом снова потепление. Температура сохранится. Пока рано говорить, что это последние теплые деньки. Это будет мокрый снег с дождем, когда под ногами каша, сверху что-то сыпет, и к тому же будет ветер, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В ближайшие дни на дорогах Новосибирска будет гололед, а в городе — туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр России. Период предупреждения действует с 07:00 12 ноября до 13:00 13 ноября.

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