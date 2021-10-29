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К Новосибирской области приближаются морозы с сильным ветром — температура опустится до -12 градусов

Синоптики ждут в городе снег на выходных

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К городу приближаются холода

К городу приближаются холода

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К Новосибирской области приближается похолодание до -12 градусов

В Новосибирске 1 ноября ожидается понижение температуры ночью до -9 градусов. В воскресенье возможен снег.

— Одна воздушная масса очень быстро сменяет другую. Это связано с прохождением циклонов. Центры больше задевают север Новосибирской области, Новосибирск находится в зоне влияния фронтов. В тылу за холодным фронтом 1 ноября понижается температура, — пояснила НГС глава новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

30 октября осадки в Новосибирске маловероятны, ожидается облачность с прояснениями. Сила ветра составит 7–12 м/с с порывами до 17 м/с. Температура ночью составит около 0 градусов, утром 0... +2, днем 0...- 1.

В воскресенье, 31 октября, ночью ожидается небольшой снег, который усилится днем. Также возможен мокрый снег. Ночью температура опустится до -2... -4 градусов, днем потеплеет до +2... +4. Возможен ветер силой 7–12 м/с с порывами до 19 м/с.

1 ноября ночью возможен снег, днем осадки прекратятся. Сила ветра составит 7–12 м/с с усилением до 17 м/с. Ночью похолодает до -7... -9 градусов, днем ожидается 0... -2 градуса.

На территории Новосибирской области также возможно похолодание. 30 октября ожидается западный ветер силой до 20 м/с, снег, температура ночью опустится до +2... -3 градусов, при прояснениях до -10. Днем воздух прогреется до -2... -3. В воскресенье возможно усиление ветра до 23 м/с. Из-за прохождения холодного фронта в западной части возможен умеренный и мокрый снег. В Новосибирской области ночью ожидается похолодание до -1... -6 градусов, при прояснениях до -11. Днем температура составит -1... -4 градуса, на западе -7.

1 ноября, по данным синоптиков, в регионе ночью температура опустится до -7... -12 градусов, днем потеплеет до -4... +1. Местами ожидается небольшой снег, сила ветра может достичь 20 м/с.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на ноябрь. По данным Росгидрометцентра, температура в этом месяце будет аномально теплой для Сибири. Почитайте об этом в нашем материале.

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