К Новосибирской области приближаются морозы с сильным ветром — температура опустится до -12 градусов

К Новосибирской области приближается похолодание до -12 градусов
В Новосибирске 1 ноября ожидается понижение температуры ночью до -9 градусов. В воскресенье возможен снег.
— Одна воздушная масса очень быстро сменяет другую. Это связано с прохождением циклонов. Центры больше задевают север Новосибирской области, Новосибирск находится в зоне влияния фронтов. В тылу за холодным фронтом 1 ноября понижается температура, — пояснила НГС глава новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.
30 октября осадки в Новосибирске маловероятны, ожидается облачность с прояснениями. Сила ветра составит
В воскресенье, 31 октября, ночью ожидается небольшой снег, который усилится днем. Также возможен мокрый снег. Ночью температура опустится до
1 ноября ночью возможен снег, днем осадки прекратятся. Сила ветра составит
На территории Новосибирской области также возможно похолодание. 30 октября ожидается западный ветер силой до
1 ноября, по данным синоптиков, в регионе ночью температура опустится до
Ранее НГС изучил прогноз погоды на ноябрь. По данным Росгидрометцентра, температура в этом месяце будет аномально теплой для Сибири. Почитайте об этом в нашем материале.