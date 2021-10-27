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На Новосибирск идут мокрый снег с дождем и резкое похолодание

Синоптики составили прогноз на конец недели — доставайте из шкафа зимние вещи

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Конец недели выдастся ветреным и морозным

Конец недели выдастся ветреным и морозным

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В Новосибирске похолодает до -14 градусов к концу недели

На смену теплой погоде идут мокрый снег, сильный ветер и резкое похолодание — такой прогноз новосибирские синоптики составили для второй половины этой недели. Температура воздуха с каждым днем будет опускаться всё ниже.

— Неустойчивый характер погоды сохраняется. Погода в основном ветреная. Осадков будет немного, и если они придут в город, то преимущественно в виде мокрого снега, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 28 октября, будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный, ночью 4–9 м/с, днем 6–11 м/с. Ночью будет -4... -6 градусов. Днем температура будет +3... +5 градусов.

В пятницу, 29 октября, осадков также не ожидается, ветер юго-западный, ночью 5–10 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью температура будет около 0 градусов. Днем — от +7 °С до +9 °С.

В субботу, 30 октября, небольшой дождь с мокрым снегом, ветер юго-западный ветер ночью и днем 9–14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Ночью температура будет около 0 градусов. Днем температура воздуха — +1... +3 °С.

— Снег пока не ляжет. Его еще мало. Снежный покров пока лег только на севере Томской области — там до 13 сантиметров. Крайний север, — уточнила Марина Виноградова.

Из-за ветра МЧС предупредило новосибирцев о риске возникновения опасных ситуаций.

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