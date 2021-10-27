На Новосибирск идут мокрый снег с дождем и резкое похолодание

В Новосибирске похолодает до -14 градусов к концу недели
На смену теплой погоде идут мокрый снег, сильный ветер и резкое похолодание — такой прогноз новосибирские синоптики составили для второй половины этой недели. Температура воздуха с каждым днем будет опускаться всё ниже.
— Неустойчивый характер погоды сохраняется. Погода в основном ветреная. Осадков будет немного, и если они придут в город, то преимущественно в виде мокрого снега, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
В четверг, 28 октября, будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный, ночью
В пятницу, 29 октября, осадков также не ожидается, ветер юго-западный, ночью
В субботу, 30 октября, небольшой дождь с мокрым снегом, ветер юго-западный ветер ночью и днем
— Снег пока не ляжет. Его еще мало. Снежный покров пока лег только на севере Томской области — там до 13 сантиметров. Крайний север, — уточнила Марина Виноградова.
Из-за ветра МЧС предупредило новосибирцев о риске возникновения опасных ситуаций.