На Новосибирск идут мокрый снег с дождем и резкое похолодание

На смену теплой погоде идут мокрый снег, сильный ветер и резкое похолодание — такой прогноз новосибирские синоптики составили для второй половины этой недели. Температура воздуха с каждым днем будет опускаться всё ниже.

— Неустойчивый характер погоды сохраняется. Погода в основном ветреная. Осадков будет немного, и если они придут в город, то преимущественно в виде мокрого снега, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.