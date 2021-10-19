Названы медицинские причины, по которым чаще всего новосибирцы не попадают в армию

В этом году показатель годности солдат в Новосибирской области вырос на 1,5% и составил 63,2%. Об этом во вторник,
— Хочется отметить положительную тенденцию в состоянии здоровья наших призывников. Если брать весенний призыв этого года и призыв прошлого года, то мы отмечаем увеличение показателей годности на 1,5%. Этот показатель составляет 63,2%, — сказал Евгений Шведов.
При этом в Сибирском федеральном округе этот показатель равен 69%, в целом по России — 73%.
— Поэтому нам есть к чему стремиться. Если брать по нозологиям, то основная категория — это у нас психические заболевания, болезни костно-мышечной системы, болезни кроветворных органов и заболевания глаз, — рассказал начальник.
Он отметил, что комиссариат планирует «контролировать обоснованность выносимых заключений» о негодности или годности солдат. Увеличение количества годных призывников Евгений Шведов объяснил «трендом на здоровый образ жизни» и улучшением работы больниц.
Всего в осенний призыв планируют призвать более 2000 новобранцев.
А здесь мы показывали, как проходила весенняя отправка призывников на службу в условиях коронавируса.