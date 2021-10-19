Названы медицинские причины, по которым чаще всего новосибирцы не попадают в армию

В этом году показатель годности солдат в Новосибирской области вырос на 1,5% и составил 63,2%. Об этом во вторник, 19 октября , на конференции в ТАСС сообщил начальник центра военно-врачебной экспертизы Евгений Шведов. Он же рассказал об основных заболеваниях, которые препятствуют службе в армии.

— Хочется отметить положительную тенденцию в состоянии здоровья наших призывников. Если брать весенний призыв этого года и призыв прошлого года, то мы отмечаем увеличение показателей годности на 1,5%. Этот показатель составляет 63,2%, — сказал Евгений Шведов.