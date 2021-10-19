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Названы медицинские причины, по которым чаще всего новосибирцы не попадают в армию

В целом показатель годности солдат в этом году вырос на 1,5%

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Всего в осенний призыв в регионе хотят призвать более 2000 человек

Всего в осенний призыв в регионе хотят призвать более 2000 человек

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В этом году показатель годности солдат в Новосибирской области вырос на 1,5% и составил 63,2%. Об этом во вторник, 19 октября, на конференции в ТАСС сообщил начальник центра военно-врачебной экспертизы Евгений Шведов. Он же рассказал об основных заболеваниях, которые препятствуют службе в армии.

— Хочется отметить положительную тенденцию в состоянии здоровья наших призывников. Если брать весенний призыв этого года и призыв прошлого года, то мы отмечаем увеличение показателей годности на 1,5%. Этот показатель составляет 63,2%, — сказал Евгений Шведов.

При этом в Сибирском федеральном округе этот показатель равен 69%, в целом по России — 73%.

— Поэтому нам есть к чему стремиться. Если брать по нозологиям, то основная категория — это у нас психические заболевания, болезни костно-мышечной системы, болезни кроветворных органов и заболевания глаз, — рассказал начальник.

Он отметил, что комиссариат планирует «контролировать обоснованность выносимых заключений» о негодности или годности солдат. Увеличение количества годных призывников Евгений Шведов объяснил «трендом на здоровый образ жизни» и улучшением работы больниц.

Всего в осенний призыв планируют призвать более 2000 новобранцев.

А здесь мы показывали, как проходила весенняя отправка призывников на службу в условиях коронавируса.

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армияслужбасолдатыздоровье
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