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Как в этом году готовят на службу новосибирских призывников. 10 кадров со сборного пункта

Молодые люди будут служить в Западном и Восточном военных округах

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Весенний призыв стартовал <nobr class="_">1 апреля</nobr> и завершится <nobr class="_">15 июля</nobr>&nbsp;

Весенний призыв стартовал 1 апреля и завершится 15 июля 

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В первый день призыва из Сибири на службу отправили 100 человек

В начале апреля начался военный призыв, а в Новосибирске уже состоялась первая в этом году отправка призывников на службу.

— Молодое пополнение прибывало на сборные пункты в автобусах с соблюдением социальной дистанции. По прибытии каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на COVID-19. Ранее призывники были обеспеченны средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Всего из Сибири в первый день отправили 100 призывников. Первые команды отправились в Западный и Восточные военные округа — по прибытии их поместят на двухнедельный карантин.

Из-за коронавируса на сборных пунктах призывники соблюдали социальную дистанцию&nbsp;

Из-за коронавируса на сборных пунктах призывники соблюдали социальную дистанцию 

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Всем призывникам выдали зимнюю и летнюю форму, несессер, банковскую карту и симку, медицинские маски и антисептики&nbsp;<br><br>

Всем призывникам выдали зимнюю и летнюю форму, несессер, банковскую карту и симку, медицинские маски и антисептики 

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За время весеннего призыва с территории Сибирского федерального округа планируют отправить служить около <nobr class="_">10 000 человек</nobr>

За время весеннего призыва с территории Сибирского федерального округа планируют отправить служить около 10 000 человек

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Молодые люди расписываются в получении необходимых комплектов&nbsp;

Молодые люди расписываются в получении необходимых комплектов 

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Всего в Сибири в первый день было отправлено более <nobr class="_">100 призывников</nobr>

Всего в Сибири в первый день было отправлено более 100 призывников

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Так на сборном пункте определяют размер ноги призывника&nbsp;

Так на сборном пункте определяют размер ноги призывника 

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Первые команды призывников отправились в Западный и Восточные военные округа

Первые команды призывников отправились в Западный и Восточные военные округа

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После того как призывники приедут в пункт назначения, их ждет двухнедельный карантин&nbsp;

После того как призывники приедут в пункт назначения, их ждет двухнедельный карантин 

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Каждому солдату на форму полагается нашивка&nbsp;

Каждому солдату на форму полагается нашивка 

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Призыв с поправкой на коронавирусные ограничения не первый раз проходит в Новосибирской области. Здесь можно посмотреть, как это было осенью, — все новобранцы были в масках и соблюдали дистанцию, а родственникам не разрешили пройти на перрон попрощаться.

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военныепризыв
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