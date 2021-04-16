Как в этом году готовят на службу новосибирских призывников. 10 кадров со сборного пункта

В первый день призыва из Сибири на службу отправили
В начале апреля начался военный призыв, а в Новосибирске уже состоялась первая в этом году отправка призывников на службу.
— Молодое пополнение прибывало на сборные пункты в автобусах с соблюдением социальной дистанции. По прибытии каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на
Всего из Сибири в первый день отправили
Призыв с поправкой на коронавирусные ограничения не первый раз проходит в Новосибирской области. Здесь можно посмотреть, как это было осенью, — все новобранцы были в масках и соблюдали дистанцию, а родственникам не разрешили пройти на перрон попрощаться.