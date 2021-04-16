Как в этом году готовят на службу новосибирских призывников. 10 кадров со сборного пункта

В начале апреля начался военный призыв, а в Новосибирске уже состоялась первая в этом году отправка призывников на службу.

— Молодое пополнение прибывало на сборные пункты в автобусах с соблюдением социальной дистанции. По прибытии каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на COVID-19 . Ранее призывники были обеспеченны средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах, — сообщили в пресс-службе ЦВО.