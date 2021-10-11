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Когда в Новосибирске потеплеет до +7 градусов — синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни

В городе ожидаются дожди

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В четверг ожидается потепление до +7

В четверг ожидается потепление до +7

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Новосибирск ждет потепление до +7 градусов

К концу недели в Новосибирске потеплеет до +7 градусов. Об этом говорит прогноз синоптиков Новосибирского гидрометцентра.

Специалисты составили прогноз на ближайшие 3 дня:

12 сентября преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 4–9 м/с, температура ночью — -3...-5 градусов, днем — +2...+4 градуса. 13 сентября ночью преимущественно без осадков, днем —небольшой дождь, ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура ночью — -1...-3 градуса, днем — +3...+5 градусов. 14 сентября ночью — небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем —преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Ночью температура — 0...+2 градуса, днем — +5...+7 градусов, — рассказали журналисту НГС в Новосибирском гидрометцентре.

Сегодня, 11 октября, в Новосибирске температура днем составляет +1 градус.

Октябрь только начался, а синоптики уже подготовили предварительный прогноз на ноябрь. Он ожидается необычно теплым. Мы сравнили данные разных погодных сервисов и подготовили для вас прогноз на следующий месяц в Новосибирске.

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дождипрогнозгидрометеоцентр
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