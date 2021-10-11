Когда в Новосибирске потеплеет до +7 градусов — синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни

Новосибирск ждет потепление до +7 градусов
К концу недели в Новосибирске потеплеет до +7 градусов. Об этом говорит прогноз синоптиков Новосибирского гидрометцентра.
Специалисты составили прогноз на ближайшие 3 дня:
— 12 сентября преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 4–9 м/с, температура ночью —
Сегодня, 11 октября, в Новосибирске температура днем составляет +1 градус.
Октябрь только начался, а синоптики уже подготовили предварительный прогноз на ноябрь. Он ожидается необычно теплым. Мы сравнили данные разных погодных сервисов и подготовили для вас прогноз на следующий месяц в Новосибирске.