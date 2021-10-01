«Европа загорает, а мы мерзнем»: синоптики составили прогноз на ближайшие дни в Новосибирске

В Новосибирске ждут заморозки до -1 градуса на выходных
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. В городе сохранится холодная и дождливая погода.
— Европа загорает, а мы мерзнем. В ближайшие дни в атмосфере ничего меняться не будет, сохранится дождливая холодная погода, в ночные часы возможен мокрый снег. Ничего не меняется, просветов нет. Будет еще холоднее, и так же будут осадки, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
В субботу, 2 октября, в Новосибирске облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью
В воскресенье, 3 октября, в городе небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью
В понедельник, 4 октября, в Новосибирске местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью
Синоптики спрогнозировали холодное начало октября и рассказали об осадках. В Новосибирске ожидаются температуры ниже нормы.