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«Европа загорает, а мы мерзнем»: синоптики составили прогноз на ближайшие дни в Новосибирске

В городе ожидаются ночные температуры до -1 градуса

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Синоптики предупреждают, что погода будет пасмурной

Синоптики предупреждают, что погода будет пасмурной

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В Новосибирске ждут заморозки до -1 градуса на выходных

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. В городе сохранится холодная и дождливая погода.

— Европа загорает, а мы мерзнем. В ближайшие дни в атмосфере ничего меняться не будет, сохранится дождливая холодная погода, в ночные часы возможен мокрый снег. Ничего не меняется, просветов нет. Будет еще холоднее, и так же будут осадки, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В субботу, 2 октября, в Новосибирске облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью +1... +3 градуса. Днем +3... +5 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с.

В воскресенье, 3 октября, в городе небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -1... +1 градус. Днем +2... +4 градуса. Ветер северо-западный 3–8 м/с.

В понедельник, 4 октября, в Новосибирске местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -1... +1 градус. Днем +2... +4 градуса. Ветер северо-западный 2–7 м/с.

Синоптики спрогнозировали холодное начало октября и рассказали об осадках. В Новосибирске ожидаются температуры ниже нормы.

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