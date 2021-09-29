Лето вернулось? Новосибирцев восхитил ярко-розовый рассвет — смотрим фотографии

Утром 29 сентября Новосибирск встретил необычный для осени яркий рассвет. На ясном голубом небе золотые облака переливались в розовых лучах солнца. Горожане делятся фотографиями красивого неба в соцсетях и присылают в редакцию.
— Красота, небо такое безумно красивое, — написала в редакцию читательница Дарья.
Красивый вид открывается не только в центре, но и в Академгородке.
Где-то тона переходят в темно-синий и фиолетовый.
Сегодня, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в первой половине дня погода ожидается без осадков. Ветер северо-восточный
А вчера утром на город опустился густой туман. Фотокорреспондент НГС побывал на Речном вокзале и на Михайловской набережной, где поймал атмосферу утренней туманной рутины.