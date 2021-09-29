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Лето вернулось? Новосибирцев восхитил ярко-розовый рассвет — смотрим фотографии

Сегодня должен быть один из самых теплых дней недели

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Жители города делятся фото красивого неба в соцсетях

Жители города делятся фото красивого неба в соцсетях

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Утром 29 сентября Новосибирск встретил необычный для осени яркий рассвет. На ясном голубом небе золотые облака переливались в розовых лучах солнца. Горожане делятся фотографиями красивого неба в соцсетях и присылают в редакцию.

— Красота, небо такое безумно красивое, — написала в редакцию читательница Дарья.

Такой вид на Челюскинцев, 50

Такой вид на Челюскинцев, 50

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Красивый вид открывается не только в центре, но и в Академгородке.

Где-то тона переходят в темно-синий и фиолетовый.

Сегодня, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в первой половине дня погода ожидается без осадков. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха +3... +5° С. В городе ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможны дожди.

А вчера утром на город опустился густой туман. Фотокорреспондент НГС побывал на Речном вокзале и на Михайловской набережной, где поймал атмосферу утренней туманной рутины.

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