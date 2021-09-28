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Новосибирск провалился в туман: атмосферные фото с разных концов города

Сегодня потеплеет до +8 градусов

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Трамвай въезжает в густой туман

Трамвай въезжает в густой туман

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Туман окутал Новосибирск утром 28 сентября

Утро 28 сентября в Новосибирске началось с густого тумана. Как сообщают в Западно-Сибирском метеоцентре, сегодня в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Температура воздуха поднимется сегодня до +6... +8 градусов.

— Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, — сообщили на сайте метеоцентра.

Вид сверху на туман прекрасен

Вид сверху на туман прекрасен

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Туман начался еще рано утром

Туман начался еще рано утром

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Вид с <nobr class="_">26-го</nobr> этажа

Вид с 26-го этажа

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В городе также начались заморозки

В городе также начались заморозки

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Туман снизил видимость для автомобилистов

Туман снизил видимость для автомобилистов

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни, — в дневные часы столбик термометра не будет подниматься выше +5... +8 градусов.

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