Новосибирск провалился в туман: атмосферные фото с разных концов города

Туман окутал Новосибирск утром 28 сентября
Утро 28 сентября в Новосибирске началось с густого тумана. Как сообщают в Западно-Сибирском метеоцентре, сегодня в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Температура воздуха поднимется сегодня до
— Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, — сообщили на сайте метеоцентра.
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни, — в дневные часы столбик термометра не будет подниматься выше