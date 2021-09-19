19 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 72.56
eur 85.46
Тема дняКак проходят выборы? Онлайн-репортаж
Все новости
Все новости

К Новосибирску приближается астрономическая осень — дни станут короче

В четверг пройдет осеннее равноденствие

633
8Обсудить

Поделиться

Солнце пересечет небесный экватор

Солнце пересечет небесный экватор

Поделиться

Стала известна дата осеннего равноденствия в Новосибирске

23 сентября в Новосибирске пройдет осеннее равноденствие. Из-за этого день сравняется с ночью.

— В день осеннего равноденствия Солнце пересекает так называемый небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. Поэтому в южном начинается астрономическая весна, а в северном полушарии — осень, — рассказал НГС методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Специалист уточнил, что равноденствие состоится примерно в 22:20 по московскому времени, то есть в 02:20 в Новосибирске. С этого момента дни в Новосибирске будут становиться короче.

В прошлом году осеннее равноденствие состоялось 22 сентября.

Летом в Новосибирске прошли сразу два звездопада — Персеиды и Южные дельта-Аквариды. НГС писал о том, в чем их особенность.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

астрономияосеньосеннее равноденствие
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...