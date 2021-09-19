К Новосибирску приближается астрономическая осень — дни станут короче

Стала известна дата осеннего равноденствия в Новосибирске
23 сентября в Новосибирске пройдет осеннее равноденствие. Из-за этого день сравняется с ночью.
— В день осеннего равноденствия Солнце пересекает так называемый небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. Поэтому в южном начинается астрономическая весна, а в северном полушарии — осень, — рассказал НГС методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.
Специалист уточнил, что равноденствие состоится примерно в 22:20 по московскому времени, то есть в 02:20 в Новосибирске. С этого момента дни в Новосибирске будут становиться короче.
В прошлом году осеннее равноденствие состоялось
Летом в Новосибирске прошли сразу два звездопада — Персеиды и Южные дельта-Аквариды. НГС писал о том, в чем их особенность.