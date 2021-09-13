«Кусочек бабьего лета»: в Новосибирске воздух прогреется до +22 градусов

В Новосибирске к концу рабочей недели воздух прогреется до +22 градусов, но приятная погода продержится недолго.



— Вторая половина недели ожидается более теплой с малым количеством осадков и южными ветрами. Можно сказать, что это кусочек бабьего лета. Как таковое бабье лето с двумя неделями хорошей теплой погоды маловероятно, а вот 3–4 дня будет. Дальше снова ждем волну холода, пока неизвестно, когда она точно подойдет, но есть вероятность, что снова к выходным, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.