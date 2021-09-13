«Кусочек бабьего лета»: в Новосибирске воздух прогреется до +22 градусов

В Новосибирск придет короткое бабье лето
В Новосибирске к концу рабочей недели воздух прогреется до +22 градусов, но приятная погода продержится недолго.
— Вторая половина недели ожидается более теплой с малым количеством осадков и южными ветрами. Можно сказать, что это кусочек бабьего лета. Как таковое бабье лето с двумя неделями хорошей теплой погоды маловероятно, а вот 3–4 дня будет. Дальше снова ждем волну холода, пока неизвестно, когда она точно подойдет, но есть вероятность, что снова к выходным, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Во вторник, 14 сентября, в Новосибирске переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью +4...+6 градусов. Днем +11...+13 градусов. Ветер западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В среду, 15 сентября, в городе местами небольшой дождь, днем с грозой. Ночью +3...+5 градусов. Днем +17...+19 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.
В четверг, 16 сентября, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью +5...+7 градусов. Днем +20...+22 градуса. Ветер южный 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.
На прошлой неделе на Новосибирск обрушился сильный ветер. Посмотрите, как в городе ломает деревья и сдувает шатры.