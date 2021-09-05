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Тема дняМаршрут выходного дня. Сузун
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«Шло 36 августа»: новосибирцы показали, как проводят по-летнему теплые выходные. 16 сочных фотографий

Некоторые отправились купаться, а другие — гулять в лесу или собирать урожай в огороде

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А как еще, если в сентябре погода еще балует нас теплом?

А как еще, если в сентябре погода еще балует нас теплом?

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В Новосибирске горожане провожают последние теплые дни

Хотя в Новосибирск уже пришла календарная осень, на этих выходных горожане еще могли наслаждаться по-летнему теплой погодой.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем столбик термометра достигал +24... +26 градусов.

Жители города присылают в редакцию фотографии, как они проводят этот теплый осенний день. Мы собрали для вас подборку ярких фотографий.

Девушка загорала на территории яхт-клуба, где было, на удивление, не так много желающих позагорать

Девушка загорала на территории яхт-клуба, где было, на удивление, не так много желающих позагорать

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— На пляже в сентябре в Сибири, — похвасталась читательница Анна.

Анна провела воскресенье с видом на Обское море и плавающих уточек

Анна провела воскресенье с видом на Обское море и плавающих уточек

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Другая читательница похвасталась своим урожаем — на даче они собрали очень сладкий виноград

Другая читательница похвасталась своим урожаем — на даче они собрали очень сладкий виноград

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А по этому снимку и не скажешь, что наступила уже календарная осень

А по этому снимку и не скажешь, что наступила уже календарная осень

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Новосибирцы отправились на пляж и вновь встали на сапборды

Новосибирцы отправились на пляж и вновь встали на сапборды

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А почему в последние теплые дни не закопаться в песке? Отличная идея!

А почему в последние теплые дни не закопаться в песке? Отличная идея!

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Сегодня идеальный день, чтобы насладиться сочным арбузом

Сегодня идеальный день, чтобы насладиться сочным арбузом

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Мария вместе с родственниками поехала в Академгородок и гуляла по музею СО РАН

Мария вместе с родственниками поехала в Академгородок и гуляла по музею СО РАН

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Листва на деревьях постепенно начинает желтеть

Листва на деревьях постепенно начинает желтеть

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Выходные в лесу — это прекрасная идея

Выходные в лесу — это прекрасная идея

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«Шло 36 августа», — написал нам в редакцию один из читателей

«Шло 36 августа», — написал нам в редакцию один из читателей

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Упускать такую погоду точно нельзя

Упускать такую погоду точно нельзя

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Читатели хвастаются уловом

Читатели хвастаются уловом

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А кто-то в эти выходные уже во всю собирает урожай картошки

А кто-то в эти выходные уже во всю собирает урожай картошки

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Другие же проводят это движение в танце и разучивают новую хореографию

Другие же проводят это движение в танце и разучивают новую хореографию

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Читательница Любовь отправилась в этот приятный день в центр на прогулку и насладилась чашечкой кофе

Читательница Любовь отправилась в этот приятный день в центр на прогулку и насладилась чашечкой кофе

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А как находчивые котики и песики спасаются от жары? Посмотрите эти милые фотографии, которые нам прислали читатели.

На этой неделе в Новосибирск пришла календарная осень. Сперва в городе резко похолодало, но к выходным как будто бы вернулось лето. Как долго продержится тепло и можно ли назвать это резкое потепление бабьим летом? Об этом нам рассказали новосибирские синоптики.

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осеньпотепление
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