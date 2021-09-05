«Шло 36 августа»: новосибирцы показали, как проводят по-летнему теплые выходные. 16 сочных фотографий

Хотя в Новосибирск уже пришла календарная осень, на этих выходных горожане еще могли наслаждаться по-летнему теплой погодой.



По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем столбик термометра достигал +24... +26 градусов.



Жители города присылают в редакцию фотографии, как они проводят этот теплый осенний день. Мы собрали для вас подборку ярких фотографий.