«Шло 36 августа»: новосибирцы показали, как проводят по-летнему теплые выходные. 16 сочных фотографий

В Новосибирске горожане провожают последние теплые дни
Хотя в Новосибирск уже пришла календарная осень, на этих выходных горожане еще могли наслаждаться по-летнему теплой погодой.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем столбик термометра достигал
Жители города присылают в редакцию фотографии, как они проводят этот теплый осенний день. Мы собрали для вас подборку ярких фотографий.
— На пляже в сентябре в Сибири, — похвасталась читательница Анна.
А как находчивые котики и песики спасаются от жары? Посмотрите эти милые фотографии, которые нам прислали читатели.
На этой неделе в Новосибирск пришла календарная осень. Сперва в городе резко похолодало, но к выходным как будто бы вернулось лето. Как долго продержится тепло и можно ли назвать это резкое потепление бабьим летом? Об этом нам рассказали новосибирские синоптики.