В Кудряшовском бору на прошлых входных жительница Новосибирска нашла гриб необычной ветвистой формы.
— Гриб похож на редкий вид — трутовик зонтичный (Polyporus umbellatus). Но состояние у него странноватое. Может быть, старое плодовое тело или поврежденное, — рассказала Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
Со 100% вероятностью определить вид гриба не удалось. Плодовое тело слишком разрушено, поэтому есть его уже точно нельзя.
Но найденный экземпляр также очень похож на гриб-баран — грифолу курчавую. Это съедобный в молодом возрасте гриб, который включен в Красную книгу России.
Перед походом в лес обязательно посмотрите наше видео. Миколог рассказывает о самых опасных грибах Новосибирской области, а также показывает их.
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