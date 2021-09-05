В Кудряшовском бору на прошлых входных жительница Новосибирска нашла гриб необычной ветвистой формы.

— Гриб похож на редкий вид — трутовик зонтичный (Polyporus umbellatus). Но состояние у него странноватое. Может быть, старое плодовое тело или поврежденное, — рассказала Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.



Со 100% вероятностью определить вид гриба не удалось. Плодовое тело слишком разрушено, поэтому есть его уже точно нельзя.

Но найденный экземпляр также очень похож на гриб-баран — грифолу курчавую. Это съедобный в молодом возрасте гриб, который включен в Красную книгу России.