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Под Новосибирском нашли странный ветвистый гриб. Возможно, это гриб-баран

Есть находку не рекомендуется, у нее разрушено плодовое тело

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Точно определить вид гриба не удалось. Плодовое тело слишком разрушено

Точно определить вид гриба не удалось. Плодовое тело слишком разрушено

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В Кудряшовском бору на прошлых входных жительница Новосибирска нашла гриб необычной ветвистой формы.

— Гриб похож на редкий вид — трутовик зонтичный (Polyporus umbellatus). Но состояние у него странноватое. Может быть, старое плодовое тело или поврежденное, — рассказала Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

Со 100% вероятностью определить вид гриба не удалось. Плодовое тело слишком разрушено, поэтому есть его уже точно нельзя.

Но найденный экземпляр также очень похож на гриб-баран — грифолу курчавую. Это съедобный в молодом возрасте гриб, который включен в Красную книгу России.

Перед походом в лес обязательно посмотрите наше видео. Миколог рассказывает о самых опасных грибах Новосибирской области, а также показывает их.

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Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.

В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора.

Ранее дачники обнаружили редкий краснокнижный гриб в ДНТ «Иней-2». Мутинус равенелли сразу привлек внимание новосибирцев — у него очень необычная форма и отвратительный запах.

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гриблесредкие грибы
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