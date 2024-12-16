За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист

Дворы такого типа в безветренную погоду превращаются в газовую камеру Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В соцсетях распространились сообщения о введении с 1 декабря штрафа за прогрев автомобиля во дворе, его размер — до 3000 рублей. Наш автожурналист Артем Краснов говорит, что такой штраф действительно существует, сам он считает его вполне разумным. Приводим его мнение от первого лица.

Скрины такого рода поставили меня в тупик, потому что, в принципе, штраф за стоянку с работающим мотором был и раньше, то есть по соцсетям гуляет старая новость. Мы не обманули в заголовке: штраф появился, но было это 1 июля 2012 года (хе-хе), когда корректировались соответствующие статьи КоАП. Впрочем, это лишний повод вернуться к наболевшей теме о дворовых «кипятильниках».

Скрины однотипных сообщений в соцсетях Источник: социальная сеть Vk.com / «Чрезвычайные происшествия» / ТОЛЬЯТТИ











Пункт 17.2 ПДД запрещает стоянку с работающим мотором в жилой зоне. Под стоянкой понимается остановка более чем на пять минут, если это не связано с посадкой пассажиров или погрузкой чего-либо. Статья 12.28 КоАП предусматривает за это штраф в 1500 рублей (в столицах — 3000 рублей).

У автоюристов есть расхождения, можно ли считать стоянкой с работающим мотором прогрев двигателя с автозапуска. Ведь формально водителя нет за рулем, и даже установить нарушителя сложно — вдруг это кот играл с брелоком? Но лезть в юридические дебри я бы не стал: такой штраф никогда в России не применяется в принципе. Не будем делить шкуру бесполезного пункта КоАП.

И это жаль. Я всегда считал прогрев машины во дворе признаком дурного воспитания и падения нравов. Выхлоп холодной машины весьма токсичен, ведь нейтрализатор начинает работать при разогреве примерно до 300 градусов, а смесеобразование ледяного мотора хуже обычного, да и топливовоздушная смесь богаче (то есть в ней больше доля бензина). На выходе получаем высокие концентрации угарного газа СО, несгоревших углеводородов и твердых частиц (у дизелей). В отличие от едущей машины, стоящая на месте создает вокруг облако токсичных газов, а если греется этак десяток машин и двор глухой, микроклимат получается не слишком целебным.

У нас порой искаженные представления об экологии. Например, ТЭЦ может выбрасывать в миллион раз больше продуктов сгорания, чем греющийся в вашем дворе автомобиль, поэтому мы уделяем много внимания крупным источникам выбросов. Но ТЭЦ работает на метане (а это чистое топливо), и токсичность ее выбросов минимизирована — на стационарных энергоустановках добиться этого проще. Кроме того, ТЭЦ находится вдали от жилых массивов, и ее выбросы разбавляются большим количеством воздуха. Греющийся автомобиль в городском масштабе незаметен, но в масштабе двора он почти наверняка является главной экологической угрозой наравне с гадящими собаками и громкими соседями.

Я бы вообще запретил длительную стоянку во дворах, если бы жилые микрорайоны имели достаточное количество платных парковок. Но пока этого нет, как нет и культуры хранения машин даже там, где парковки в наличии. У нас водители машин за 5 миллионов порой настолько бедны, что не могут позволить себе платную стоянку. Всё уходит на автокредит.

Но всё же нужно соблюдать приличия — это красиво и приятно. Не так давно, лет 300 назад, даже в Европе не считалось зазорным выливать пищевые отходы просто на мостовую около дома, поэтому города воняли, как носки туриста. С тех пор путем предельного напряжения ума человечество осознало, что гадить там, где живешь, — это плохо для всех. Человечество изобрело множество классных штук вроде канализации и пакетиков для собачьего дерьма. До процветания остался один шаг — научить автомобилистов уважать тех, кто живет рядом с ними. Думаю, это посильная задача.

Я понимаю, что какой-то прогрев машины в России требуется, особенно в морозы. В ряде стран Европы запрещено стоять с работающим мотором более минуты, но у нас холоднее, поэтому машину рекомендуется хоть чуть-чуть, но погреть. Главное, избегать крайностей. Скажем, не надо кипятить ее 15–20 минут: тех же разрешенных правилами 5 минут вполне достаточно, чтобы очистить стекло от снега и начать плавное движение с прогрессивным увеличением нагрузки. Хотите прогреть не только машину, но и салон до температуры Уганды? Не проблема: найдите закрытую парковку и можете вообще не глушить мотор. А жилые зоны — это не место для кипячения «Тосола».

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