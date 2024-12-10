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Авто В Новосибирске на торги выставили белоснежный Porsche Panamera — им владел бизнесмен-автоэлектрик

В Новосибирске на торги выставили белоснежный Porsche Panamera — им владел бизнесмен-автоэлектрик

Машину забрали за долги по кредиту

1 751
12 комментариев

Торги проведут 14 января

Источник:

В Новосибирске на аукцион выставили белоснежный Porsche Panamera за долги его владельца по кредиту. Информация об этом появилась на сайте «Торги России».

В описании лота указано, что автомобиль Porsche Panamera 4 — 2015 года. Продать машину решили за долги по кредиту на сумму в 2,9 миллиона рублей. Начальную стоимость машины оценили почти в 4 миллиона рублей. Ранее автомобиль арестовали приставы, торги должны пройти 14 января.

На сайтах объявлений автомобиль этой же марки и того же года выпуска продают примерно за 5 миллионов рублей.

На момент публикации связаться с приставом не удалось.

Porshe 2015 года выпуска

Источник:

Владелец Porsche Алексей Ф., по данным НГС, автоэлектрик и в бывшем предприниматель.

В сервисе «Контур.Фокус» указано, что он был среди учредителей компании «Солнце», которая занималась техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, открыли организацию в 2012 году, но спустя два года закрыли. Сибиряк также был учредителем компании «Домэс», компания закрылась пять лет назад.

Несколько лет назад Алексей Ф. выставлял на продажу Lexus RX300 за 460 тысяч рублей, в объявлении мужчина писал, что ему «срочно нужны деньги».

Недавно в Новосибирской области выставили на торги золотой слиток. Его владелицу несколько лет назад осудили за мошенничество — ущерб превысил 90 миллионов рублей.

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Комментарии
13
Гость
11 минут
10 летний, укатаный порш.. сомнительное приобретение :))
Гость
16 минут
На своих скрепеных "Москвичах" ездить не хочется?
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