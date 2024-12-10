В Новосибирске на торги выставили белоснежный Porsche Panamera — им владел бизнесмен-автоэлектрик

Торги проведут 14 января Источник: «Торги России»











В Новосибирске на аукцион выставили белоснежный Porsche Panamera за долги его владельца по кредиту. Информация об этом появилась на сайте «Торги России».

В описании лота указано, что автомобиль Porsche Panamera 4 — 2015 года. Продать машину решили за долги по кредиту на сумму в 2,9 миллиона рублей. Начальную стоимость машины оценили почти в 4 миллиона рублей. Ранее автомобиль арестовали приставы, торги должны пройти 14 января.

На сайтах объявлений автомобиль этой же марки и того же года выпуска продают примерно за 5 миллионов рублей.

На момент публикации связаться с приставом не удалось.

Porshe 2015 года выпуска Источник: «Торги России»











Владелец Porsche Алексей Ф., по данным НГС, автоэлектрик и в бывшем предприниматель.

В сервисе «Контур.Фокус» указано, что он был среди учредителей компании «Солнце», которая занималась техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, открыли организацию в 2012 году, но спустя два года закрыли. Сибиряк также был учредителем компании «Домэс», компания закрылась пять лет назад.

Несколько лет назад Алексей Ф. выставлял на продажу Lexus RX300 за 460 тысяч рублей, в объявлении мужчина писал, что ему «срочно нужны деньги».