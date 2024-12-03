«Запас прочности уже исчерпан». Автодилеры — о ценах на машины при долларе по 110 рублей

Дорожает как прямой импорт, так и параллельный Источник: Артем Краснов / 74.RU











Автомобильный рынок всегда чутко реагировал на обесценивание рубля, а мы наблюдаем один из самых масштабных скачков курсов валют за последние полтора года. Если не брать очень короткий пик в районе 11 марта 2022 года, нынешние 108–110 рублей стали бы абсолютным рекордом. В период с августа по ноябрь 2024 года доллар стал дороже на 25–30%. Юань, который еще летом стоил менее 12 рублей, теперь колеблется в районе 15 рублей. Есть ли запас прочности у автопроизводителей, чтобы избежать радикального удорожания машин? Опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что резервы эти уже исчерпаны, и, если ситуация не поменяется качественно, к весне нас ждет удорожание машин на суммы от 500 тысяч рублей.

Валютно-болевой прием

Коммерческий директор ГК «Регинас» Сергей Попов говорит, что в дилерской среде обесценивание рубля воспринимается болезненно, потому что валютная составляющая высока даже в машинах местной сборки, не говоря о прямом импорте, для которого из валют важнее всего юань. Но можно ли говорить о подорожании в пределах тех же 25–30%, на которые просел с лета рубль?

— Я уверен, что подорожание будет примерно в той же пропорции, потому что имевшийся запас прочности был фактически исчерпан введением нового утильсбора, — говорит Сергей Попов. — По маржинальности дилерской сети мы уже видим существенную просадку: наверное, за последние пять лет доходность находится на самом низком уровне.

Haval — единственный из китайских брендов имеет завод полного цикла в России. Но доля импортных компонентов в любом случае высока Источник: Артем Краснов / 74.RU











Руководитель «Регинаса» отмечает, что подорожание неизбежно, но основная волна придется на начало 2025 года, тогда как в декабре цены будут относительно стабильны. После ажиотажных продаж в сентябре и октябре 2024 года рынок просел, что ограничивает возможности быстро «отыгрывать» обесценивающийся рубль. Спрос в ноябре заметно упал: за месяц продано в районе 120 тысяч автомобилей против 171 тысячи месяцем ранее.

— Я ожидаю, что в декабре цены будут очень хорошие, потому что импортерам нужно закрывать год и распродавать автомобили, ввезенные по старому курсу. Импортеры будут отгружать много машин, а дилеры конкурировать друг с другом, из-за чего им придется двигаться вниз по цене, — продолжает Сергей Попов. — Декабрь будет хорошим месяцем для покупки, если не принимать во внимание проблемы с кредитованием из-за возросшей ключевой ставки.

Весной всё будет хуже?

Обычно цикл подорожания длится квартал, то есть картина станет яснее к марту-апрелю будущего года, когда закончатся остатки машин 2024 года выпуска.

— Я думаю, удешевление рубля на 25–30% будет отыграно достаточно быстро, но, опять же, мы не знаем, каким будут курсы к весне, — говорит Сергей Попов. — Если государство захочет поддержать рубль, ситуация поменяется, но если брать текущее положение, то цены всё равно последуют за валютами. Я не помню случая, когда бы девальвация рубля не привела к пропорциональному росту стоимости машин.

Похожей была ситуация осенью 2014 года, когда курс доллара с летних значений в 35 рублей взлетел до 60 рублей. Тогда волна подорожания машин пришлась на начало 2015 года. Чуть меньшая «ступенька» была в ковидном 2021 году, и тогда цены на автомобили также подскочили, что обуславливалось и дефицитом на фоне микропроцессорного кризиса. Самое масштабное подорожание случилось весной 2022 года, когда доллар кратковременно превышал значения в 120–130 рублей. Но в тот год более значимым фактором был уход с рынка большинства производителей, остановка заводов и связанная с этим нехватка машин.

Changan гибко играет с ценами: в октябре и ноябре часть его моделей подорожали, часть — подешевели Источник: Артем Краснов / 74.RU











Сейчас, если не изменятся вводные, Сергей Попов ожидает к весне удорожания машин стоимостью 2 миллиона рублей примерно на 500 тысяч. Возможно, это даже консервативная оценка, потому что только утильсборы добавляют 367 тысяч рублей к цене средней иномарки с мотором 1–2 литра (относительно сентябрьского уровня). Нынешнее обесценивание рубля добавляет к цене примерно столько же, для дорогих автомобилей доля валютного фактора еще выше. Сергей Попов считает, что это усилит общую инфляцию:

— Я не финансист и не знаю, как Банк России хочет победить инфляцию за счет высоких ключевых ставок, — говорит он. — Точнее, я понимаю, что они декларируют, но не понимаю, как это будет работать. На мой взгляд, будет запущен следующий механизм: машины будут продаваться хуже, поэтому импортеры завезут их просто меньше, увеличивая при этом цены. Да, какое-то время сейчас все могут потерпеть, но затем просто скорректируют планы, снизят отгрузки, и ценник вырастет.

Lada Vesta сегодня по цене близка к автомобилям, которые импортируются из Китая с оплатой всех таможенных сборов Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











Интересно, кстати, что отечественные автомобили дорожают быстрее, чем обесценивается рубль. Теория о том, что отечественный производитель может гарантировать более стабильные цены, практикой не подтверждается. Так, Lada Vesta в момент выхода на рынок в 2015 году стоила от 544 тысяч рублей (версия с кондиционером), то есть примерно $8 тысяч . Сейчас даже с учетом ушедшего за 100 рублей доллара она стоит более $14 тысяч, а если пересчитать по летнему курсу в 85 рублей, то почти $18 тысяч . В таких оценках нужно учитывать и обесценивание американской валюты. Но накопленная инфляция в США с 2015 по 2024 год составила в районе 34%, то есть значительно меньше, чем изменение валютных цен на «Лады».

«Ждем подорожания на 15–25%»

Управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк также ожидает удорожания автомобилей примерно в той же пропорции, что обесценивается рубль, но отмечает влияние множества факторов, включая ценовую политику производителей.

— В случае, если они не примут серьезных решений, то среднее увеличение цен может быть в пределах 25%, — говорит она. — Обычно авторынок реагирует на изменение курса валют в течение 3–6 месяцев, однако этот период может варьироваться в зависимости от конкретных условий на рынке.

Она отмечает, что у китайских автопроизводителей есть определенные резервы для сдерживания роста цен, в том числе за счет оптимизации затрат. Компании могут смягчить рост цен акциями и скидками, однако, сделают ли они это, вопрос открытый. По мнению Ирины Франк, с учетом ставок по утильсбору, инфляции и курсов валют подорожание автомобилей может составить 15–25% в течение года-полутора.

— Если начальная цена автомобиля сейчас составляет 2 миллиона рублей, к весне 2025 года он может стоить 2,3–2,5 миллиона с учетом всех указанных факторов, — подытоживает руководитель FRANK AUTO.

«Планы строятся на полгода вперед»

Руководитель отдела продаж автосалона «Хончи Челябинск» Ирина Голубинская объясняет, что прямой корреляции между курсами валют и ценами нет:

— По крайней мере, это касается официальных импортеров китайских машин, таких как «Хончи», так как склады импортера закупаются объемно на всю дилерскую сеть на несколько месяцев или даже на полгода вперед. План продаж на будущий год согласовывается заблаговременно, от него зависит производственный план. Но при продаже этих запасов будет закуп новых автомобилей, цены которых будут пересчитаны по новому курсу, плюс они зависят от других факторов. Поэтому риски закладываются и повышение очевидно, но не 30-процентное в моменте, а в рамках 5–7%.

Премиальный Hongqi HS3 стоит от 4 миллионов рублей. На сайте 74.RU вышел тест-драйв этого кроссовера Источник: Артем Краснов / 74.RU











В целом Ирина Голубинская считает, что строить прогнозы на весну сложно, и единственный более-менее понятный фактор — это рост утильсбора (с 1 октября и с 1 января).

Как изменились цены из-за утильсбора

В октябре 2024 года утилизационный сбор на новые автомобили с моторами 1–2 литра вырос на 255 тысяч рублей, и очередное его повышение состоится 1 января 2025 года. В октябре — ноябре стоимость почти всех популярных моделей выросла, но пока не отыграла полностью прибавки утильсбора. Средний шаг удорожания составляет 50 тысяч рублей, иногда больше. Так, по данным агентства «Автостат», в ноябре Geely Coolray подорожал на величину до 73 тысяч рублей, Monjaro — до 132 тысяч, Atlas — до 130 тысяч, Emgrand — на 45 тысяч. А наценка на Belgee (Geely белорусской сборки) достигает 100 тысяч рублей.

Обновленный Chery Tiggo 4 избавился от приставки Pro в названии и примерил дизайн старших моделей Источник: Chery.ru











Производители стремятся не шокировать покупателей ценами, а где-то даже снижают их. Chery вывела на рынок обновленный Tiggo 4 стоимостью 2,33 миллиона рублей. Раньше прайс-лист начинался от 2,13 миллиона рублей, но тогда модель предлагалась с атмосферным мотором и механической коробкой передач, а теперь — только с турбодвигателем и роботизированной коробкой Magna. И если сравнивать с прежними турбоверсиями, «Тигго 4» ощутимо подешевел. Чтобы не ущемлять любителей механики, компания вывела на рынок Jetour X50 с ценой от 1,99 миллиона рублей, что также дешевле, чем ранее стоил его одноклассник, Chery Tiggo 4 Pro.

АВТОВАЗ обещал не менять прайс-листы в 2024 году, при этом традиционно завод увеличивает цены в начале каждого года.

Осенью на рынок вышла китайская марка VGV с машинами белорусской сборки. По цене топовых версий Lada Vesta предлагается кроссовер на два размера больше ее Источник: Артем Краснов / 74.RU











Главная тенденция на рынке — плавное увеличение стоимости машин. Примеры стабильности или даже снижения цен есть, но они выглядят тактическими приемами, чтобы распродать предновогодние запасы машин на остывающем рынке.

Волнует ли вас состояние или возраст вашей нынешней машины? Она у меня новая, еще и трех лет нет Машина не новая, но всё хорошо Да, в хорошие времена бы уже поменял Очень! Машина на ладан дышит