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Авто Номерок блатной Я паркуюсь как чудак эксклюзив «Пешеходы, расступись — у богачей обед»: автохамы устроили парковку на тротуаре перед кафе в центре Новосибирска

«Пешеходы, расступись — у богачей обед»: автохамы устроили парковку на тротуаре перед кафе в центре Новосибирска

Очередная подборка нарушителей правил парковки за минувшую неделю

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93 комментария

Возможно водители считают, что плитку на тротуаре уложили специально под их автомобили

Приближающаяся зима даёт карт-бланш нарушителям: снег постепенно стирает границы между проезжей частью и тротуарами — паркуйся, где твоей душе угодно. В этой ситуации откровенное хамство выглядит ещё более удручающим. Некоторые водители продолжают свысока плевать на комфорт других людей и труды по благоустройству города. Кое-кого мы рассекретили.

Слишком важная птица, чтобы искать место для парковки

Этот Lexus занял половину тротуара на Вокзальной Магистрали рядом с пересечением с проспектом Димитрова. Водитель даже не позаботился припарковать джип хотя бы параллельно тротуару, бросив его словно на стоянке. За «Лексусом» аналогичным образом машину бросил водитель Exeed (фото на обложке), превратив пешеходную дорожку в натуральную парковку. Автомобили оказались расположены прямо напротив входа в кафе.

— Пешеходы, расступись — у богачей обед, — прокомментировал ситуацию автор снимка.

Lexus зарегистрирован на 42-летнего Павла Валерьевича Р. Он — предприниматель, возглавляет небольшую строительную компанию.

Exeed оформлен на юрлицо — крупную компанию по продаже легковых автомобилей.

Ещё одна парковка с пешеходной стороны бордюра

Похожую ситуацию на этой неделе новосибирцы заметили на улице Советской. В том месте, где припаркованы Mercedes и Nissan, летом должен быть газон, но из-за таких водителей — всегда каша из грязи и пыли.

Mercedes зарегистрирован на компанию, которая занимается грузоперевозками. Организация официально не несёт крупную прибыль, поэтому, скорее всего, к престижному седану имеет отношение ее владелец — 26-летний Давид Манвелович К.

Владельца автомобиля Nissan установить не удалось.

Судя по следам, водитель Renault не первый, кто игнорирует бордюр

Жители дома № 36 по улице Сибиряков-Гвардейцев сильно возмутились поступком водителя Renault, который припарковал машину на неухоженном, но всё-таки газоне.

Машина зарегистрирована на 55-летнюю Ирину Владимировну К. Вероятно, женщина является учителем математики.

Водитель вроде бы припарковался на проезжей части, но сильно помешал пешеходам

Пешеходы на улице Нарымской не смогли простить водителю Hyundai способ парковки, который начисто перекрыл пандус. Возможно — неосмотрительность, возможно — равнодушие.

Автомобиль зарегистрирован на 63-летнего Александра Рудольфовича А. По данным сервиса «Контур.Фокус», он руководит институтом повышения квалификации медиков.

Наглая наглость

Наконец, в ЖК «Ломоносов» водитель Lexus специально поставил машину на пешеходной дорожке. Здесь спутать проезжую часть с тротуаром просто невозможно. К сожалению, установить автовладельца не удалось. Очень жаль.

В прошлый раз мы рассекретили кондитера, силовика и пивника, которые не дают спокойно жить ни пешеходам, ни автомобилистам.

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Комментарии
93
За державу обидно!
24 ноября, 10:42
А всё потому что законов никто не боится,а те кто обязан следить за их исполнением и карать за их неисполнение давно забили на свои обязанности и с них самих спроса нет. Тот же Кудрявцев месяц назад призвал или приказал бороться с "подснежниками",брошенными на дорогах машинами,И ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ????? А НИГДЕ, так очередной пук. С десяток брошенных машин стоят на той же ул.Жуковского,где ежедневно с мигалками ездит наше высшее руководство и видит это и никто из них не может дать пенделя ни местным чинушам ,ни гаишникам. А мы тут возмущаемся......
Гость
24 ноября, 08:17
автобыдла.
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