«Пешеходы, расступись — у богачей обед»: автохамы устроили парковку на тротуаре перед кафе в центре Новосибирска

Возможно водители считают, что плитку на тротуаре уложили специально под их автомобили Источник: читатель НГС











Приближающаяся зима даёт карт-бланш нарушителям: снег постепенно стирает границы между проезжей частью и тротуарами — паркуйся, где твоей душе угодно. В этой ситуации откровенное хамство выглядит ещё более удручающим. Некоторые водители продолжают свысока плевать на комфорт других людей и труды по благоустройству города. Кое-кого мы рассекретили.

Слишком важная птица, чтобы искать место для парковки Источник: читатель НГС











Этот Lexus занял половину тротуара на Вокзальной Магистрали рядом с пересечением с проспектом Димитрова. Водитель даже не позаботился припарковать джип хотя бы параллельно тротуару, бросив его словно на стоянке. За «Лексусом» аналогичным образом машину бросил водитель Exeed (фото на обложке), превратив пешеходную дорожку в натуральную парковку. Автомобили оказались расположены прямо напротив входа в кафе.

— Пешеходы, расступись — у богачей обед, — прокомментировал ситуацию автор снимка.

Lexus зарегистрирован на 42-летнего Павла Валерьевича Р. Он — предприниматель, возглавляет небольшую строительную компанию.

Exeed оформлен на юрлицо — крупную компанию по продаже легковых автомобилей.

Ещё одна парковка с пешеходной стороны бордюра Источник: читатель НГС











Похожую ситуацию на этой неделе новосибирцы заметили на улице Советской. В том месте, где припаркованы Mercedes и Nissan, летом должен быть газон, но из-за таких водителей — всегда каша из грязи и пыли.

Mercedes зарегистрирован на компанию, которая занимается грузоперевозками. Организация официально не несёт крупную прибыль, поэтому, скорее всего, к престижному седану имеет отношение ее владелец — 26-летний Давид Манвелович К.

Владельца автомобиля Nissan установить не удалось.

Судя по следам, водитель Renault не первый, кто игнорирует бордюр Источник: читатель НГС











Жители дома № 36 по улице Сибиряков-Гвардейцев сильно возмутились поступком водителя Renault, который припарковал машину на неухоженном, но всё-таки газоне.

Машина зарегистрирована на 55-летнюю Ирину Владимировну К. Вероятно, женщина является учителем математики.

Водитель вроде бы припарковался на проезжей части, но сильно помешал пешеходам Источник: читатель НГС











Пешеходы на улице Нарымской не смогли простить водителю Hyundai способ парковки, который начисто перекрыл пандус. Возможно — неосмотрительность, возможно — равнодушие.

Автомобиль зарегистрирован на 63-летнего Александра Рудольфовича А. По данным сервиса «Контур.Фокус», он руководит институтом повышения квалификации медиков.

Наглая наглость Источник: читатель НГС











Наконец, в ЖК «Ломоносов» водитель Lexus специально поставил машину на пешеходной дорожке. Здесь спутать проезжую часть с тротуаром просто невозможно. К сожалению, установить автовладельца не удалось. Очень жаль.