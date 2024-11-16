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Авто обзор Ржавый монстр за 2 миллиона: в Новосибирске продают автомобиль в стиле «рэт-род» — что у него под капотом

Ржавый монстр за 2 миллиона: в Новосибирске продают автомобиль в стиле «рэт-род» — что у него под капотом

Модель собрали из нескольких машин

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Продавец утверждает, что такой автомобиль — единственный в городе

В Новосибирске за два миллиона рублей продают собранный из запчастей разных автомобилей «рэт-род». Его дизайн выполнен в постапокалиптической стилистике и может представлять интерес для любителей автовыставок и раритетов.

Модифицированную «Волгу» 1980 года выпуска выставил на продажу умелец, который собственными руками превратил ее в кастомный экземпляр в жанре «рэт-род». Такой тюнинг предполагает, что машину намеренно «состарили»: кузов ржавый, в оформлении используются различные предметы «со свалки», оскал обнаженного двигателя. В общем, постапокалиптический внешний вид здесь возведен в ранг культа. Между прочим, такой кастом популярен среди любителей жанра. Владельцы участвуют в выставках и даже гонках на своих монстр-карах.

Итак, что предлагает продавец сибирского «рэт-рода» за два миллиона рублей? В основе автомобиля — ГАЗ-24 «Волга». Собственно, от «Волги» в комплектации лишь часть деталей. Донорами для создания «автофранкенштейна» стали и «Газель», и ГАЗ-53. По документам у транспортного средства один владелец. Пробег всего 500 километров.

+1

По заявлению продавца, над тюнингом он работал около 1,5 года. Цену оправдывает своими трудозатратами и эксклюзивностью модели.

— Пpодам пepвый и единственный в Новосибиpскe рэт-рoд, стpоил лично, двигaтель от ГАЗ-53, послe пoлнoй кaпиталки. Тoлкoм даже не обкaтан. Сцепление нoвoe, пeрexoднoй диск c «Волги» нa ГАЗ, передняя пoдвеска от «Вoлги», моcт от «Газели» на каcтомныx тягах. Пoлностью вся рабочая электрика, дальний, ближний свет, габариты, повороты, стопы, электровентиляторы охлаждения. Про внимание на выставках думаю даже говорить не стоит, это игрушка, которая стоит в гараже и радует, что она есть. Продаются по большей части полтора года жизни в гараже, сильного желания продавать нет, больше изучаю спрос, цену вижу именно такую, если кого-то не устраивает, попробуйте сделать сами, — пишет владелец в объявлении.

Как такой автомобиль будет чувствовать себя на дорогах Новосибирска, неизвестно. Кстати, цена эксклюзивного авто соотносима с новыми китайцами и отечественной Lada.

Ранее мы рассказывали о продаже самодельного снегоболотохода за 750 тысяч.

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Комментарии
1
United States
2 минуты
Мощно. По-американси. Уважаю!
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