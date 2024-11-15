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Легендарный «Запорожец» ЗАЗ-968 выставили на продажу в Новосибирске

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Авто «Переживёт любую инфляцию»: в Новосибирске продают легендарный ушастый «Запорожец» за 205 тысяч рублей

«Переживёт любую инфляцию»: в Новосибирске продают легендарный ушастый «Запорожец» за 205 тысяч рублей

Продавец уверяет, что у автомобиля родная краска

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9 комментариев

Автомобили этой модели производились с 1970 по 1979 год

В Новосибирске выставили на продажу легендарный «Запорожец» — ЗАЗ-968. Автомобиль оценили в 205 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Kузовок абсолютно девственный, poдное железo, родная кpacка. Докумeнты нoвого обpазца нa руках. Прoдаётся нeспeшнo, вpемя терпит. Со временем выдержки наберётся крепости и переживёт любую инфляцию, — говорится в объявлении.

По словам продавца, автомобиль был выпущен в 1973 году. Он отметил, что такой ценник выставлен для «понимающих данную нишу авто».

По словам продавца, автомобиль не заводился уже много лет

ЗАЗ-968 стал дальнейшим развитием модели ЗАЗ-966 и выпускался в период с 1970 по 1979 год. Первые версии были довольно схожи с предшественником, и на протяжении нескольких лет обе модели выпускались одновременно. Среди заметных внешних изменений можно выделить наличие фонарей заднего хода и новую приборную панель. В конце 1973 года автомобиль прошёл модернизацию, в ходе которой изменилось оформление передней части (узкий молдинг заменил псевдо-решетку радиатора) и была обновлена светотехника.

Объявление было опубликовано на сайте «Авито» 13 ноября. На момент написания материала объявление просматривали более 1 500 раз.

Ранее НГС писал о том, что новосибирец продает раритетный «Москвич» от дедушки-фронтовика.

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Комментарии
9
Я_ИНАЯ
19 минут
О, именно на таком, только красненьком ушастике, я девятилетняя девочка, накатывала первые свои километры по дачным дорогам. Чтобы вы понимали, на механике в 9 лет))) Любовь к вождению передалась мне от папы. Как он мне разрешал в эти годы кататься самостоятельно - не понимаю! Наверное, уже тогда понимал, что я профи! Послезавтра поеду погонять на скорости по снегу. Красота!!!
Гость
16 минут
зачем он нужен за 205 ?
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