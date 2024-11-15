Автомобили этой модели производились с 1970 по 1979 год Источник: Авито











В Новосибирске выставили на продажу легендарный «Запорожец» — ЗАЗ-968. Автомобиль оценили в 205 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Kузовок абсолютно девственный, poдное железo, родная кpacка. Докумeнты нoвого обpазца нa руках. Прoдаётся нeспeшнo, вpемя терпит. Со временем выдержки наберётся крепости и переживёт любую инфляцию, — говорится в объявлении.

По словам продавца, автомобиль был выпущен в 1973 году. Он отметил, что такой ценник выставлен для «понимающих данную нишу авто».

По словам продавца, автомобиль не заводился уже много лет Источник: Авито











ЗАЗ-968 стал дальнейшим развитием модели ЗАЗ-966 и выпускался в период с 1970 по 1979 год. Первые версии были довольно схожи с предшественником, и на протяжении нескольких лет обе модели выпускались одновременно. Среди заметных внешних изменений можно выделить наличие фонарей заднего хода и новую приборную панель. В конце 1973 года автомобиль прошёл модернизацию, в ходе которой изменилось оформление передней части (узкий молдинг заменил псевдо-решетку радиатора) и была обновлена светотехника.

Объявление было опубликовано на сайте «Авито» 13 ноября. На момент написания материала объявление просматривали более 1 500 раз.