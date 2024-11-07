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Авто Кризис-2024 «Детали идут по 2–3 месяца». Рассказываем, какие еще проблемы есть с китайскими авто

«Детали идут по 2–3 месяца». Рассказываем, какие еще проблемы есть с китайскими авто

Правда ли, что машины из Поднебесной ломаются чаще?

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31 комментарий

Владельцы и эксперты рассказали о проблемах с китайскими автомобилями

Более половины владельцев китайских авто довольны ими. Результаты совместного опроса с Drive2 опубликовал «Автостат». Еще 20% хотят пересесть с «китайцев», но нет возможности. Подробнее в видео.

Сами владельцы китайских автомобилей отзываются о них неоднозначно.

— Как пришел к покупке? Да как и многие, может быть. Выбора особо новых автомобилей нету. То есть серый импорт отметался. Соответственно, посмотрели из китайских брендов. То, что было на момент покупки, понравился именно F7, именно Haval, — рассказал наши коллегам из MSK1.RU владелец Haval F7 Василий.

При этом в Сети множество негативных отзывов.

— Ну говно. Просто жесть. И детали идут по 2–3 месяца. Это в лучшем случае. Вот это зеркало три месяца ждал, — рассказывает про свой автомобиль один из владельцев на YouTube.

В 2024 году «китайцы» стали чаще приезжать в сервис. Эксперты связывают это с ростом продаж машин из Поднебесной. А вот про качество последних моделей сейчас говорить еще рано.

— Объём «европейцев» и «японцев» значительно выше, поэтому сказать, что данная выборка моделей ненадежная, тяжело. Так же как и сказать, что она надежная, тоже тяжело. Потому что эти марки, по сути, только зашли на рынок. Они сейчас откатывают свой гарантийный период, который заложен изготовителем, 3 года. Что будет дальше, уже покажет эксплуатация, — рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

Также эксперты отмечают, что «китайцы» изменились по качеству. И стали надежнее тех, что выпускались 5–10 лет назад. Многие хвалят новые китайские автомобили за дополнительные опции.

Но вот с запчастями всё не так радужно. Надо еще разобраться, что именно установлено в авто. А стоить они могут дороже, чем у авто из других стран.

— Бывают нюансы, что в тех же Cherry может стоять европейская, точнее, японская коробка, а может оказаться и китайская разработка. И какая тебе попадется, пока ты не сядешь на этот автомобиль и не посмотришь, грубо говоря, техническую документацию, ты не узнаешь. В целом, что касается запчастей с расходными материалами, с базовыми серьезных проблем нет, — добавил Родионов.

Еще больше проблем у тех, кто купил совсем новую модель, и у владельцев авто по параллельному импорту. Ждать новые запчасти можно вплоть до полугода.

— Но есть серьезные проблемы в этой стране. Это наличие каталогов. Они не всегда успевают за моделями, их некоторых либо не существует в природе либо доступ к ним крайне тяжелый. И даже сами китайцы могут его не предоставлять. Далеко не всем это, так мягко говоря. И за счет этого довольно сложный подбор, довольно сложный поиск технологии ремонта, — заключил Никита Родионов.

Тем временем стоимость автомобилей будет только расти. В том числе и из-за утильсбора — его увеличили 1 октября. Следующее повышение — 1 января 2025 года.

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Комментарии
31
Aнгличанка Гадит
40 минут
Ну что, заиньки мои, все для вас, и машины китайские и утильсбор. И рейтинг растет, и неземная любовь к моему протеже.
kolhoznik
51 минута
светомузыка на колесах
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