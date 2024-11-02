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Авто тест Город наводнили странные китайские автомобили. А вы отличаете их друг от друга?

Город наводнили странные китайские автомобили. А вы отличаете их друг от друга?

Тест позволит определить, наметанный ли у вас глаз

1 470
20 комментариев

Что это за машина, слабо угадать? Ладно, мы шутим: она же подписана. Это Mercedes

Помните, в детстве особым китчем было знать все иностранные марки и модели машин и легкостью отличать какой-нибудь Saab от Opel? Времена круто поменялись, и мы опять начинаем с чистого листа: учим и запоминаем китайские марки. Ниже — небольшой тест на умение отличить их друг от друга. Мы не поддались искушению насытить его малоизвестными китайскими брендами (коих примерно три миллиарда) и вопросы касаются довольно известных в России моделей, которые часто встречаются и в Челябинске. Ну что, погнали?

ТЕСТПройден 250 раз
Отличите «Лисьян» от «Хуавея»?
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Комментарии
22
eskimos
45 минут
лисьян утяшева или нет? бгггг
am851
23 минуты
А Вы отличите JAC Jiayue X4 от Москвича-3??? А ведь это АБОЛЮТНО разные брэнды... Как, впрочем и Hyndai Solaris с KIA Rio...
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