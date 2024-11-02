Город наводнили странные китайские автомобили. А вы отличаете их друг от друга?

Помните, в детстве особым китчем было знать все иностранные марки и модели машин и легкостью отличать какой-нибудь Saab от Opel? Времена круто поменялись, и мы опять начинаем с чистого листа: учим и запоминаем китайские марки. Ниже — небольшой тест на умение отличить их друг от друга. Мы не поддались искушению насытить его малоизвестными китайскими брендами (коих примерно три миллиарда) и вопросы касаются довольно известных в России моделей, которые часто встречаются и в Челябинске. Ну что, погнали?