«Бентли везде у нас дорога?»: в Новосибирске на тротуаре бросили люксовый джип за 30 миллионов

Состоятельный нарушитель ПДД в центре Новосибирска давно не редкость. Но чтобы настолько небедный? Сегодня в выпуске, кроме автохама на Bentley, также потерявшийся на асфальте машинист и не видящая границ проезжей части заводчанка.
Водитель Bentley Bentayga 2022 года выпуска припарковал машину на тротуаре на улице Ленина, где найти место для стоянки — то еще испытание. Вроде джип никому не мешает, но правила есть правила. Гарантии, что в следующий раз машина не поедет по пешеходной дорожке, нет никаких.
— «Бентли» везде у нас дорога? — прокомментировал ситуацию автор снимка.
Машина, стоимость которой начинается от 30 миллионов рублей зарегистрирована на 41-летнего владельца. Его имя выяснить не удалось. Помощь в установлении личности очевидно очень не бедного человека принимается в комментариях.
Водитель белого кроссовера Kia припарковал машину на узком тротуаре по всей ширине пешеходной дорожки. Чтобы обойти автомобиль, пешеходам пришлось выходить на оживленную дорогу.
Автомобиль зарегистрирован на 65-летнего Анатолия Лукича К. Несколько лет назад он работал машинистом на одной из новосибирских ТЭЦ.
На улице Новогодней, чтобы не занимать произвольной парковкой полосу, автомобилисты решили занять часть газона. Делается это настолько регулярно, что ни о какой зеленой растительности в ближайшее время в этом месте мечтать не стоит.
Бордовая «Мазда» зарегистрирована на 40-летнюю Виту Васильевну Ш. В соцсетях женщина отмечает, что трудится на одном из крупных сибирских заводов по производству стройматериалов.
Излюбленное редакцией НГС место — пересечение улиц Урицкого и Ленина. Кто не разобрался, движение на фото справа налево — одностороннее. Фактически водитель поставил белую Camry на встречную полосу и удалился по своим делам.
Владельцу авто 34 года. Кто он и чем занимается, пока остаётся тайной.
Ещё один нерассекреченный нарушитель спутал газон с местом для парковки. Не спутал, разумеется, заехал через поребрик намеренно. Достоин сурового наказания.
Владелец остался в тайне, поскольку не удалось рассмотреть госномер.
В прошлый раз мы рассекретили водителя «Хонды», который нагло припарковал машину у мусорных баков, не на шутку разгневав коммунальщиков.