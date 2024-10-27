«Бентли везде у нас дорога?»: в Новосибирске на тротуаре бросили люксовый джип за 30 миллионов

Состоятельный нарушитель на ПДД не смотрит Источник: читатель НГС











Состоятельный нарушитель ПДД в центре Новосибирска давно не редкость. Но чтобы настолько небедный? Сегодня в выпуске, кроме автохама на Bentley, также потерявшийся на асфальте машинист и не видящая границ проезжей части заводчанка.

Дорогая игрушка, плохое поведение Источник: читатель НГС











Водитель Bentley Bentayga 2022 года выпуска припарковал машину на тротуаре на улице Ленина, где найти место для стоянки — то еще испытание. Вроде джип никому не мешает, но правила есть правила. Гарантии, что в следующий раз машина не поедет по пешеходной дорожке, нет никаких.

— «Бентли» везде у нас дорога? — прокомментировал ситуацию автор снимка.

Машина, стоимость которой начинается от 30 миллионов рублей зарегистрирована на 41-летнего владельца. Его имя выяснить не удалось. Помощь в установлении личности очевидно очень не бедного человека принимается в комментариях.

Обойти можно только по проезжей части Источник: читатель НГС











Водитель белого кроссовера Kia припарковал машину на узком тротуаре по всей ширине пешеходной дорожки. Чтобы обойти автомобиль, пешеходам пришлось выходить на оживленную дорогу.

Автомобиль зарегистрирован на 65-летнего Анатолия Лукича К. Несколько лет назад он работал машинистом на одной из новосибирских ТЭЦ.

Дурной пример заразителен Источник: читатель НГС











На улице Новогодней, чтобы не занимать произвольной парковкой полосу, автомобилисты решили занять часть газона. Делается это настолько регулярно, что ни о какой зеленой растительности в ближайшее время в этом месте мечтать не стоит.

Бордовая «Мазда» зарегистрирована на 40-летнюю Виту Васильевну Ш. В соцсетях женщина отмечает, что трудится на одном из крупных сибирских заводов по производству стройматериалов.

Просто «против шерсти» Источник: читатель НГС











Излюбленное редакцией НГС место — пересечение улиц Урицкого и Ленина. Кто не разобрался, движение на фото справа налево — одностороннее. Фактически водитель поставил белую Camry на встречную полосу и удалился по своим делам.

Владельцу авто 34 года. Кто он и чем занимается, пока остаётся тайной.

Выглядит, как штраф в 1000 рублей Источник: читатель НГС











Ещё один нерассекреченный нарушитель спутал газон с местом для парковки. Не спутал, разумеется, заехал через поребрик намеренно. Достоин сурового наказания.

Владелец остался в тайне, поскольку не удалось рассмотреть госномер.