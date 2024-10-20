«Хорошая машина, и выкинули»: новосибирцы высмеивают автохамов за беспредельную парковку

Хорошая была Honda Источник: Читатель НГС











Похоже, агрессия у новосибирцев по отношению к автохамам начинает сходить на нет. В бой вступает юмор. В очередной подборке нарушителей правил парковки сегодня — строитель, компьютерный мастер и пара людей без определенного места занятий. Чем они насолили пешеходам — в материале НГС.

Водитель «Хонды» не нашёл ничего лучше, чем припарковать свой автомобиль у мусорных баков. Если практиковать такую манеру, можно нарваться на мусорный пакет на капоте.

— Такая хорошая машина, и выкинули, — пошутил автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на 52-летнего Данияра Мулановича С. Чем конкретно занимается сам мужчина, не известно, но близкие ему люди продают мясо.

Танки грязи не боятся Источник: Читатель НГС











Недавно мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что одна из причин появления пыли в городе — неухоженные газоны. Максим Георгиевич, где же им быть ухоженными, когда на них паркуются большие внедорожники. Очень недалеко от мэрии, кстати.

Автомобиль зарегистрирован на 24-летнего Евгения Николаевича К. Молодой мужчина родом из Черепанова, а вот на чем разбогател, точно не известно. В реестре предпринимателей его нет.

Если нет места на парковке, зачем думать дольше? Источник: Читатель НГС











Водитель Hyundai перекрыл тротуар, не заботясь о том, хватит ли места, чтобы протиснуться пешеходам. Из-за него они вынуждены были ходить по проезжей части.

Автомобиль зарегистрирован на уроженца Ивановской области 44-летнего Михаила Владимировича К. Он работает строителем.

На стекле знак «Внимание!». За рулём автохам? Источник: Читатель НГС











Водитель другого Hyundai тоже долго не искал парковку — поставил машину у пандуса, заставив мамочек с колясками и маломобильных граждан разгадывать пешеходный ребус: как съехать с тротуара.

Автомобиль зарегистрирован на 33-летнего Владимира Владимировича С. Ещё несколько лет назад он рассылал резюме, пытаясь устроиться «компьютерным мастером».

Водитель красивой машины поступил некрасиво Источник: Читатель НГС











Наконец, блестящий Porsche не затмил глаза недовольным пешеходам. Какой бы ни был автомобиль, ПДД для всех одинаковы.

Это единственный автомобилист, личность которого в этот раз не удалось выяснить.