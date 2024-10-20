«Хорошая машина, и выкинули»: новосибирцы высмеивают автохамов за беспредельную парковку

Похоже, агрессия у новосибирцев по отношению к автохамам начинает сходить на нет. В бой вступает юмор. В очередной подборке нарушителей правил парковки сегодня — строитель, компьютерный мастер и пара людей без определенного места занятий. Чем они насолили пешеходам — в материале НГС.
Водитель «Хонды» не нашёл ничего лучше, чем припарковать свой автомобиль у мусорных баков. Если практиковать такую манеру, можно нарваться на мусорный пакет на капоте.
— Такая хорошая машина, и выкинули, — пошутил автор снимка.
Автомобиль зарегистрирован на 52-летнего Данияра Мулановича С. Чем конкретно занимается сам мужчина, не известно, но близкие ему люди продают мясо.
Недавно мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что одна из причин появления пыли в городе — неухоженные газоны. Максим Георгиевич, где же им быть ухоженными, когда на них паркуются большие внедорожники. Очень недалеко от мэрии, кстати.
Автомобиль зарегистрирован на 24-летнего Евгения Николаевича К. Молодой мужчина родом из Черепанова, а вот на чем разбогател, точно не известно. В реестре предпринимателей его нет.
Водитель Hyundai перекрыл тротуар, не заботясь о том, хватит ли места, чтобы протиснуться пешеходам. Из-за него они вынуждены были ходить по проезжей части.
Автомобиль зарегистрирован на уроженца Ивановской области 44-летнего Михаила Владимировича К. Он работает строителем.
Водитель другого Hyundai тоже долго не искал парковку — поставил машину у пандуса, заставив мамочек с колясками и маломобильных граждан разгадывать пешеходный ребус: как съехать с тротуара.
Автомобиль зарегистрирован на 33-летнего Владимира Владимировича С. Ещё несколько лет назад он рассылал резюме, пытаясь устроиться «компьютерным мастером».
Наконец, блестящий Porsche не затмил глаза недовольным пешеходам. Какой бы ни был автомобиль, ПДД для всех одинаковы.
Это единственный автомобилист, личность которого в этот раз не удалось выяснить.
В прошлый раз редакция НГС сделала обзор на автохамов, разозливших новосибирцев парковкой на тротуарах и автобусных остановках.