Три дня искали на территории горбольницы: приставы отобрали у новосибирца автомобиль на рабочем месте

Автомобиль забрали за долг в более чем полмиллиона рублей Источник: пресс-служба ГУ ФССП по Новосибирской области











Новосибирские приставы забрали УАЗ водителя горбольницы за долг более чем в полмиллиона рублей. Сотрудники искали автомобиль на территории медучреждения три дня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, в отношении должника возбуждено 14 исполнительных производств на сумму более миллиона рублей. Сотрудники установили, что мужчина работает водителем в горбольнице. Из его зарплаты удерживались средства в счет погашения долга, но так не осталась погашена сумма в 631 тысячу рублей.

Приставы выяснили, что у новосибирца есть УАЗ, который периодически стоит на территории Северного микрорайона. Найти машину там не удалось, тогда сотрудники нагрянули в горбольницу.

— Только на третий день выхода благодаря тому, что была открыта дверь одного из гаражных боксов узнали по госномеру транспортное средство. На место вызвали эвакуатор. Сам гражданин так и не объявился, — сообщили приставы.

Если мужчина не погасит долг, то ему машину продадут, а вырученные средства направят в счет погашения долга.