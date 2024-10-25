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Авто Три дня искали на территории горбольницы: приставы отобрали у новосибирца автомобиль на рабочем месте

Три дня искали на территории горбольницы: приставы отобрали у новосибирца автомобиль на рабочем месте

Машину собираются продать, вырученные средства отправят на погашение долга

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3 комментария

Автомобиль забрали за долг в более чем полмиллиона рублей

Новосибирские приставы забрали УАЗ водителя горбольницы за долг более чем в полмиллиона рублей. Сотрудники искали автомобиль на территории медучреждения три дня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, в отношении должника возбуждено 14 исполнительных производств на сумму более миллиона рублей. Сотрудники установили, что мужчина работает водителем в горбольнице. Из его зарплаты удерживались средства в счет погашения долга, но так не осталась погашена сумма в 631 тысячу рублей.

Приставы выяснили, что у новосибирца есть УАЗ, который периодически стоит на территории Северного микрорайона. Найти машину там не удалось, тогда сотрудники нагрянули в горбольницу.

— Только на третий день выхода благодаря тому, что была открыта дверь одного из гаражных боксов узнали по госномеру транспортное средство. На место вызвали эвакуатор. Сам гражданин так и не объявился, — сообщили приставы.

Если мужчина не погасит долг, то ему машину продадут, а вырученные средства направят в счет погашения долга.

Недавно приставы нашли Mercedes-Benz сибиряка, который скрывал машину больше года на Дальнем Востоке.

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Приставы Долг Автомобиль Машина
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Комментарии
3
Гость
18 минут
УАЗ хорош ! На СВО поедет ? Вместе с хозяином ?!?
Гость
26 минут
На скорой помощи теперь ездить будет домой, делов-то!
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