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Авто Группа разбора обзор Дальнобойщик пошел на обгон и перекрыл дорогу водителю Audi — тот насмерть разбился о фуру

Дальнобойщик пошел на обгон и перекрыл дорогу водителю Audi — тот насмерть разбился о фуру

Тяжелое ДТП на скоростной трассе: легковое авто догнало обгоняющий грузовик

4 160
63 комментария
Audi догоняет грузовик

Сегодня в «Группе разбора» частая ситуация на шоссе. Многим водителям это знакомо, когда быстро едешь в левой полосе, а перед тобой вдруг перестраивается фура, выходя на обгон. Поскольку грузовики совершают свои маневры достаточно медленно, водители легковых авто вынуждены резко оттормаживаться, иногда они не успевают этого сделать, как в нашем новом ДТП.

Федеральная автомобильная дорога М-12, современная, скоростная, недавно реконструированная. Мы видим, как один из грузовиков начинает обгон другого: он подает сигнал левого поворота и перестраивается в крайнюю левую полосу. Однако в этой полосе с высокой скоростью движется автомобиль Audi, он не успевает затормозить. Как только фура полностью оказывается в левой полосе, происходит удар приличной силы, такой, что водитель легковушки погиб, — смотрите видео.

Многие пользователи сразу отметили, что водитель Audi ехал слишком быстро, поэтому «сам виноват». Другие говорят о том, что трасса М-12 является скоростной, с лимитом 110 км/ч. И, к примеру, даже если ехать 130 км/ч, то не совсем просто оттормозиться перед фурой, стандартная скорость которой — 90 км/ч.

— Ситуация непростая, в уголовном деле будет назначено несколько экспертиз. Изначально грузовой автомобиль начинает перестраиваться в левую полосу в нарушение требования разметки 1.1. То есть сплошная разметка идет слева, а он начинает перестраиваться. Второе: можно говорить, что в действиях водителя грузовика есть нарушение пункта 8.4, то есть водитель при перестроении должен уступить дорогу. Поскольку это уголовное дело, то скорость автомобиля Audi наверняка будет находиться в причинно-следственной связи. Но это никак не избавит водителя фуры от наказания, это может лишь смягчить наказание, — говорит автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.


С другой стороны, грузовик уже полностью переместился в левую полосу, ехал прямо, то есть фактически уже находился не в состоянии маневра перестроения.

— С моей точки зрения, и это видно, грузовик полностью успевает перестроиться, и не просто перестроиться, а уже несколько секунд едет в левой полосе. И только после этого в его заднюю часть въезжает Audi. Если бы ДТП произошло в момент перестроения грузовика, тогда да, его вина была бы однозначна. Конечно, дальнобойщики часто так делают, и их можно понять, потому что они могут разогнаться не на всех участках, они большие и тяжелые, не все автомобили они могут обогнать. Я думаю, что он просто не посмотрел в зеркало заднего вида, выходя на обгон. А Audi идет около 200 км/ч, если не больше, то есть достаточно быстро, — отмечает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Как отмечалось выше, дальнобойщики очень часто вот так вот выскакивают перед легковыми авто, чтобы успеть кого-то обогнать, поэтому если вы едете по трассе, будьте готовы к подобным неожиданным маневрам. Включайте все фары, чтобы вас и вашу скорость было проще распознать в зеркале заднего вида. И, конечно, скорость под 200 км/ч — не самое лучшее решение, на таких скоростях уже сложно что-либо сделать для предотвращения ДТП.

Кто виноват?

Водитель грузовика
Водитель Audi
Не знаю

Почитайте еще, как байкер на дикой скорости влетел в машину и разбился о столб: почему всё равно виноват водитель авто.

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Комментарии
64
Алле гараж
1 час
А почему водитель фуры еще одной тошнил в среднем ряду когда правая свободна?Да и как говорил М. Задорнов-"Только в России, обгоняя по встречке, можно получить удар в зад"
su_ro
33 минуты
Посмотришь такие видео с ДТП и сразу вспоминаешь старую поговорку - быстро поедешь, медленно понесут. В чем была необходимость у водилы Ауди движения с такой скоростью? Игры со скоростью рано или поздно заканчиваются печально...
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