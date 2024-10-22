Дальнобойщик пошел на обгон и перекрыл дорогу водителю Audi — тот насмерть разбился о фуру

Audi догоняет грузовик Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.com











Сегодня в «Группе разбора» частая ситуация на шоссе. Многим водителям это знакомо, когда быстро едешь в левой полосе, а перед тобой вдруг перестраивается фура, выходя на обгон. Поскольку грузовики совершают свои маневры достаточно медленно, водители легковых авто вынуждены резко оттормаживаться, иногда они не успевают этого сделать, как в нашем новом ДТП.

Федеральная автомобильная дорога М-12, современная, скоростная, недавно реконструированная. Мы видим, как один из грузовиков начинает обгон другого: он подает сигнал левого поворота и перестраивается в крайнюю левую полосу. Однако в этой полосе с высокой скоростью движется автомобиль Audi, он не успевает затормозить. Как только фура полностью оказывается в левой полосе, происходит удар приличной силы, такой, что водитель легковушки погиб, — смотрите видео.



Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.com

Многие пользователи сразу отметили, что водитель Audi ехал слишком быстро, поэтому «сам виноват». Другие говорят о том, что трасса М-12 является скоростной, с лимитом 110 км/ч. И, к примеру, даже если ехать 130 км/ч, то не совсем просто оттормозиться перед фурой, стандартная скорость которой — 90 км/ч.

— Ситуация непростая, в уголовном деле будет назначено несколько экспертиз. Изначально грузовой автомобиль начинает перестраиваться в левую полосу в нарушение требования разметки 1.1. То есть сплошная разметка идет слева, а он начинает перестраиваться. Второе: можно говорить, что в действиях водителя грузовика есть нарушение пункта 8.4, то есть водитель при перестроении должен уступить дорогу. Поскольку это уголовное дело, то скорость автомобиля Audi наверняка будет находиться в причинно-следственной связи. Но это никак не избавит водителя фуры от наказания, это может лишь смягчить наказание, — говорит автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.



С другой стороны, грузовик уже полностью переместился в левую полосу, ехал прямо, то есть фактически уже находился не в состоянии маневра перестроения.

— С моей точки зрения, и это видно, грузовик полностью успевает перестроиться, и не просто перестроиться, а уже несколько секунд едет в левой полосе. И только после этого в его заднюю часть въезжает Audi. Если бы ДТП произошло в момент перестроения грузовика, тогда да, его вина была бы однозначна. Конечно, дальнобойщики часто так делают, и их можно понять, потому что они могут разогнаться не на всех участках, они большие и тяжелые, не все автомобили они могут обогнать. Я думаю, что он просто не посмотрел в зеркало заднего вида, выходя на обгон. А Audi идет около 200 км/ч, если не больше, то есть достаточно быстро, — отмечает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Как отмечалось выше, дальнобойщики очень часто вот так вот выскакивают перед легковыми авто, чтобы успеть кого-то обогнать, поэтому если вы едете по трассе, будьте готовы к подобным неожиданным маневрам. Включайте все фары, чтобы вас и вашу скорость было проще распознать в зеркале заднего вида. И, конечно, скорость под 200 км/ч — не самое лучшее решение, на таких скоростях уже сложно что-либо сделать для предотвращения ДТП.

Кто виноват? Водитель грузовика Водитель Audi Не знаю