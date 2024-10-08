22-летний парень спрятал Audi на парковке новосибирского ТЦ, но ее всё равно нашли и отняли

Машину продадут на торгах, если владелец не вернет долг Источник: ГУФССП России по Новосибирской области











Новосибирские судебные приставы нашли и арестовали Audi A4 из-за долга в 1,08 миллиона рублей, который накопил 22-летний житель Тогучина перед одной из компаний.

— Благодаря взаимодействию со взыскателем, стало известно, что Audi находится в Новосибирске — на парковке семейного торгового центра в Кировском районе, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Приставы выехали на место и арестовали машину, погрузив на эвакуатор. Они добавили, что пока должник не объявился. Если он не выйдет на связь, то машину продадут на торгах.