НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

зап.

 757мм 71%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31

Бугринскому мосту исполнилось 10 лет

Ключевая ставка в 20 %
Лайфхаки для уютного дома
Избили военного
Мини-Европа для НГТУ
Сколько стоит «переобуться»
Новости в Telegram
Авто 22-летний парень спрятал Audi на парковке новосибирского ТЦ, но ее всё равно нашли и отняли

22-летний парень спрятал Audi на парковке новосибирского ТЦ, но ее всё равно нашли и отняли

Сибиряк накопил большой долг

1 136
4 комментария

Машину продадут на торгах, если владелец не вернет долг

Новосибирские судебные приставы нашли и арестовали Audi A4 из-за долга в 1,08 миллиона рублей, который накопил 22-летний житель Тогучина перед одной из компаний.

— Благодаря взаимодействию со взыскателем, стало известно, что Audi находится в Новосибирске — на парковке семейного торгового центра в Кировском районе, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Приставы выехали на место и арестовали машину, погрузив на эвакуатор. Они добавили, что пока должник не объявился. Если он не выйдет на связь, то машину продадут на торгах.

Ранее новосибирские приставы объявили в розыск 44-летнего сибиряка из-за огромного долга по алиментам.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
9 минут
гениально - ведь это намного выгоднее было, чем продать авто и выплатить долг
Гость
8 минут
Паренёк уже на СВО небось, Зарабатывает...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
Пластмассовые короны и дрожащие ноги: как презентацию нового глянца в Новосибирске выдали за секретную вечеринку — мы побывали там
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,28

maksim_nsk,33

Artokman,38

AndrewLV,35

Артем,30

Артём Быков,35

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление