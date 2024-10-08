Как журналист отсудил у магазина деньги за бракованное стекло для машины — ему заплатили в 6 раз больше цены товара

Лобовое стекло нужно было заменить Источник: Дмитрий Косенко / Городские порталы











Возврат товара, который не понравился или имел дефект, для потребителей давно уже стал обыденностью — крупнейшие сети, маркетплейсы, гипермаркеты делают это без вопросов. Но иногда продавец может отказать в возврате, даже если вещь имеет явный дефект. И тогда принципиальные покупатели идут в суд и, как правило, выигрывают. Вот как это произошло с нашим автообозревателем Дмитрием Косенко, которому продали автомобильное стекло со сколом, — он отсудил и цену товара, и дополнительную компенсацию.

Сейчас я вам расскажу, как правильно судиться с продавцами, которые не принимают обратно бракованные вещи, — в принципе, в этом нет ничего сложного. Правда, процесс идет не быстро. Разберем это на примере с лобовым стеклом для машины, которое я купил в одном из автомагазинов. Когда вы покупаете стекло и осматриваете его на предмет дефектов, что вы ищете? Естественно, какую-нибудь трещину поперек стекла в основной зоне. Кто ж знал, что у этого моего стекла на краю в черной зоне спрятался небольшой круговой скол, замаскированный остатками транспортировочного скотча. Вот как мы с юристами описываем этот дефект в исковом заявлении в суд.

«В тот же день через 40 минут при прибытии на СТО для установки стекла был обнаружен дефект на изделии, о чем сразу было сообщено продавцу, были высланы фотографии. Продавец отказался принять товар и вернуть уплаченную сумму. Стекло из машины не вынималось, мастер его осмотрел и обнаружил круговой скол размером 1,5–2 сантиметра на углу стекла. Этот скол был не настолько заметен, чтобы мне его можно было точно увидеть при получении при плохом освещении, при беглом осмотре.

Скол расположен в углу стекла, другие углы были оклеены скотчем, а блестящий белесый скотч внешне похож на подобный скол. Другие углы стекла до сих пор заклеены скотчем, и мне их не продемонстрировали при осмотре».



Стекло с дефектом в момент транспортировки Источник: Дмитрий Косенко / Городские порталы











Позиция продавца была понятна — вы, товарищ покупатель, и укокошили стекло при перевозке. Мы, естественно, с этим не согласились и решили подать в суд. Сначала продавцу отсылается досудебная претензия, где еще раз предлагается решить дело миром. Тем более стоимость стекла была невелика — 5700 рублей. Я много раз объяснял продавцу, что сейчас все компании делают возврат, что у него должны быть заложены средства на брак, на бой стекла. Наконец, что судебные, репутационные издержки могут быть больше.

Претензию вы посылаете заказным письмом с уведомлением и после отказа продавца или его молчания пишете уже исковое заявление в суд. Подобные дела с небольшим ущербом рассматривают мировые суды по вашему месту жительства, госпошлину физлицу платить не надо (при сумме иска до 1 млн рублей), единственные ваши затраты — на заказные письма (можно и лично отвезти в канцелярию суда).

Заявление озаглавливается как «ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора купли-продажи и взыскании стоимости вещи». В шапке нужно указать ваши полные данные — ФИО, адрес, паспорт, место и дату рождения, СНИЛС, ИНН. Указываете также все известные вам данные ответчика. В нашем заявлении мы ссылаемся на Закон РФ N 2300–1 «О защите прав потребителей». Вот ключевые фрагменты иска, актуальные для практически любой вещи и любого дефекта.

«Согласно ст. 18 Закона „О защите прав потребителей“ потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Если покупатель обнаружил дефект на товаре, который не мог быть обнаружен при его покупке и который делает товар непригодным для использования по назначению, он вправе требовать возврата уплаченной за него суммы. Я подчеркиваю, что этот скол-дефект мог быть не обнаружен при осмотре, поскольку это дефект в углу, а не длинная трещина поперек всего стекла».



Дефект слева, справа — остатки скотча Источник: Дмитрий Косенко / Городские порталы











Важно правильно указать цену иска. Сюда входят стоимость товара и неустойка за каждый день просрочки. Не входят штраф продавцу, сумма морального вреда, почтовые расходы. Неустойку вы считаете по формуле 1% в день от цены товара с момента истечения 10 суток после отправки досудебной претензии. В моем случае получилось:

1% от 5700 рублей = 57 рублей в день

Количество дней 276 * 57 = 15 732 рубля

Цена иска составляет: стоимость товара 5700 рублей плюс размер неустойки 15 732 рубля, итого 21 432 рублей.

Поскольку суды идут долго и вы не знаете, сколько дней всё это продлится, вы можете в ходе процесса постоянно уточнять новый размер неустойки, подавая ходатайство об уточнении исковых требований. Кроме цены иска, мы требуем взыскать в нашу пользу почтовые расходы, моральный вред и штраф с продавца в размере 50% от цены заявленного иска.

Суд может назначить товароведческую экспертизу вещи, как он и сделал. Причем экспертизу оплачивает продавец, внося деньги на депозит суда. Перед экспертом каждая сторона может поставить свои вопросы. Мы упирали, как уже говорилось, на незаметность дефекта, на то, что стекло демонстрировали при покупке сколом вниз:

«Стекло для осмотра укладывалось на специальном столе для лобовых стекол, где оно размещается внутренней стороной вверх, то есть вверх загнутыми краями. В то время как указанный дефект находится на другой, внешней стороне, то есть был обращен вниз к полу».

Образец стола для лобовых стекол Источник: сайт объявлений











Наконец в прениях (финальная часть процесса) мы делаем упор на меньшую защищенность покупателя-физлица:

«Исходя из принципов защиты интересов экономически более слабой стороны, истца как физическое лицо можно считать более слабой стороной, что неоднократно указывалось в ряде определений Верховного суда РФ. В указанном споре истец является наименее защищенной стороной в контексте применения Закона РФ „О защите прав потребителей“.

В итоге суд выносит решение исходя прежде всего из того, что экспертиза установила, что истец мог не обнаружить дефект при демонстрации стекла наружным слоем вниз. Кроме того, суд не нашел данных, подтверждающих возникновения дефекта при транспортировке покупателем. А ответчик не предоставил доказательств отсутствия своей вины.

В конце суд постановил взыскать в мою пользу:

стоимость товара 5 700 рублей;

неустойку 15 732 рубля;

штраф с продавца 11 466 рублей;

почтовые расходы 1141 рубль;

моральный вред 1500 рублей (я просил за свои страдания 50 тысяч).



ИТОГО: 35 539 рублей.

Напомним, что продавец также потратился на оплату экспертизы и на госпошлину для юрлиц. Решение вступило в силу, продавец не стал его обжаловать и всё заплатил сам, без приставов. В конце приводим комментарий юриста с оценкой решения суда:

— Это одно из решений, когда суд встал на сторону наименее защищенной стороны в споре, то есть на сторону потребителя. Суд учел выводы эксперта о том, что при демонстрации товара определенным образом потребитель при получении на складе не мог заметить дефект. Суд справедливо взыскал с продавца не только стоимость стекла, но и неустойку за отказ добровольно исполнить требования истца по возврату товара, — отмечает Мария Соловьева, адвокат коллегии «Бойко и партнеры».

Можно ли было заметить такой скол при осмотре? Да, явный скол Нет, не всегда такой дефект заметен Не знаю