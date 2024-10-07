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Авто Когда нужно менять резину: гид по переобуванию автомобиля

Когда нужно менять резину: гид по переобуванию автомобиля

И штрафы, которые грозят водителям, если этому не следовать

2 490
9 комментариев

Рекомендуется менять резину при плюсовой температуре

Во многих регионах России уже подступили заморозки, когда летняя пора позади, а приближение зимы ощущается с каждым днем всё сильнее. Это значит, что всем водителям придется переобувать резину. Когда нужно это сделать, читайте в нашем материале.

Когда переобуваться?

Для всех регионов эта дата будет разной. Важно смотреть на показатель термометра. Если дневная температура воздуха не поднимается выше +5 градусов в течение пяти дней, то пора менять летнюю резину на зимнюю.

— Некоторые автоэксперты рекомендуют ориентироваться на отметку +7 градусов, так как при более низкой температуре у летней резины снижается сцепление, — рассказывает «Объясняем.рф» в своем Telegram-канале.

При этом не стоит менять шины слишком рано, так как при температуре выше +7 градусов мягкая зимняя резина быстрее изнашивается. Однако и затягивать с этим до наступления устойчивых заморозков тоже не нужно. Во-первых, это опасно, а во-вторых, есть риск попасть на длинные очереди на шиномонтаже.

Какую резину выбрать?

Следующим важным пунктом в вопросе смены резины является выбор самих покрышек. Здесь всё зависит от типа дорог, по которым предстоит ездить. Если в регионе снежная зима с частным обледенением дорог, лучше всего подойдут шипованные шины. Они хорошо зарекомендовали себя на загородных трассах.

В больших городах и мегаполисах для уменьшения количества снега на дорогах часто используют реагенты. Из-за этого асфальт бывает мокрым или на нем образуется накатанный снег. В таких условиях рекомендуется выбирать шины с «липучками».

Могут ли оштрафовать за летнюю резину зимой?

Вопрос смены резины при этом зависит не только от желания самого автовладельца. В статье 12.5 КоАП РФ указано, что за использование летней резины в зимний период можно получить штраф — 500 рублей. Технический регламент стран Таможенного союза требует наличия зимней резины на автомобилях с декабря по февраль. Но регионы самостоятельно устанавливают сроки в зависимости от погоды.

Следует помнить, что, если на автомобиле не установлены специальные зимние шины, риск попасть в дорожно-транспортное происшествие значительно возрастает.

Нужен ли знак «Шипы»?

С 2018 года наличие на машине знака «Ш» — «Шипы» — стало необязательным. Это означает, что теперь оштрафовать за отсутствие такой наклейки на автомобиле не могут.

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Комментарии
9
233143581
56 минут
Когда "белые мухи" полетят - тогда и менять. А у меня уже этот вопрос не стоит, "обули" уже, то есть разули. Из гаража новые колёса зимние увели и никого не нашли :-(
Гость
3 часа
"В больших городах и мегаполисах для уменьшения количества снега на дорогах часто используют реагенты" Вот так не надо!!!
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